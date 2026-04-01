愛知県発の喫茶チェーン「カフェヨシノ」がベーカリーコーナー併設店舗をオープン！モーニングだけじゃない!?全時間帯0円サービスも注目
愛知県内に18店舗を展開する喫茶店チェーン「カフェヨシノ」が、2026年3月25日に19店舗目となる「カフェヨシノ 東海太田川店」をオープン。名鉄太田川駅から徒歩圏内にあり、地域に愛される喫茶店としてサービスやメニューを磨いてきた「カフェヨシノ」と、2025年10月にオープンした新業態のベーカリーカフェ「カフェヨシノ ロースタリー」の利点を併せ持つハイブリッド店だ。
【写真】ヨシノブレンド珈琲(レギュラー530円)と、ドリンク代＋0円のモーニングA(小倉トースト＆ゆで卵)
ドリンク代のみでトーストやゆで卵などが付くモーニングは、名古屋の喫茶文化を象徴する人気のサービス。今回オープンした「カフェヨシノ 東海太田川店」では、モーニング(開店〜11時)の0円サービスに使用するトーストを、「カフェヨシノ ロースタリー」で焼き上げる自家製食パンにチェンジした。北海道産小麦を使い、110％という高加水に仕上げたモチモチ食パンは、店内で味わうだけでなく、併設されたミニベーカリーコーナーで購入も可能。コーヒーも、「カフェヨシノ ロースタリー」で焙煎したものを使用している。
また、「カフェヨシノ」といえば、全時間帯0円サービスが特徴的。モーニングのみならず、ランチ(11時〜14時)、アフタヌーン(14時〜17時)、ファイナル(17時〜閉店)のすべての時間帯において、ドリンク代のみでフードやスイーツが付く0円サービスを用意している。
ランチやファイナルの時間帯には、ドリンク代にプラス料金とはなるが、スパゲッティやカレー、ハンバーガーなどのフードもお得に。店内調理にこだわった、ボリューム満点のメニューを味わえる。
とろけるバスクチーズケーキ(850円)や、昔ながらのアップルパイ(720円)など、「カフェヨシノ ロースタリー」の人気メニューもラインナップ。食パンメニューやスイーツメニューのオリジナリティとクオリティがアップしている。
喫茶店には珍しいドライブスルーを備える点もユニーク。テイクアウトやドライブスルーであっても、ドリンクを注文すれば全時間帯0円サービスが付いてくる。5月7日(木)以降は、オープンテラスでのペット同伴も可能に。幅広いシーンにおいて憩いの時間を提供する「カフェヨシノ」の魅力がすべて詰まった、新時代の喫茶文化に注目だ。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
ドリンク代のみでトーストやゆで卵などが付くモーニングは、名古屋の喫茶文化を象徴する人気のサービス。今回オープンした「カフェヨシノ 東海太田川店」では、モーニング(開店〜11時)の0円サービスに使用するトーストを、「カフェヨシノ ロースタリー」で焼き上げる自家製食パンにチェンジした。北海道産小麦を使い、110％という高加水に仕上げたモチモチ食パンは、店内で味わうだけでなく、併設されたミニベーカリーコーナーで購入も可能。コーヒーも、「カフェヨシノ ロースタリー」で焙煎したものを使用している。
また、「カフェヨシノ」といえば、全時間帯0円サービスが特徴的。モーニングのみならず、ランチ(11時〜14時)、アフタヌーン(14時〜17時)、ファイナル(17時〜閉店)のすべての時間帯において、ドリンク代のみでフードやスイーツが付く0円サービスを用意している。
ランチやファイナルの時間帯には、ドリンク代にプラス料金とはなるが、スパゲッティやカレー、ハンバーガーなどのフードもお得に。店内調理にこだわった、ボリューム満点のメニューを味わえる。
とろけるバスクチーズケーキ(850円)や、昔ながらのアップルパイ(720円)など、「カフェヨシノ ロースタリー」の人気メニューもラインナップ。食パンメニューやスイーツメニューのオリジナリティとクオリティがアップしている。
喫茶店には珍しいドライブスルーを備える点もユニーク。テイクアウトやドライブスルーであっても、ドリンクを注文すれば全時間帯0円サービスが付いてくる。5月7日(木)以降は、オープンテラスでのペット同伴も可能に。幅広いシーンにおいて憩いの時間を提供する「カフェヨシノ」の魅力がすべて詰まった、新時代の喫茶文化に注目だ。
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