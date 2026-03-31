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意外と知らない中古「デリカD:5前期型」の選び方、過走行車を買う前に確認すべき2つの絶対条件

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

デリカYouTuberのばもが、YouTubeチャンネル「ばものばもろぐフィールドチャンネル」にて「【中古でも失敗しない】16万kmデリカD:5前期の選び方｜22万km乗った結論」と題した動画を公開した。動画では、過走行の中古デリカD:5前期型を購入する際に絶対に確認すべきポイントについて解説している。



動画の冒頭、ばもは自身が乗る2008年式のデリカD:5が現在22万km以上を走行していることを明かし、16万km程度走行した中古の前期モデルを購入する際の選び方を語り始めた。彼は、前期モデルと後期モデルで基本的なメカニカルな運動性能は変わらないと指摘し、価格が手頃な前期型は「買いだよね」と主張する。



中古の前期型を選ぶ際、ばもは「短い期間にたくさん乗ってる車をまず選ぶ」ことと「リコールがすべて対応されているかを確認する」ことの2点が最も重要だと語る。特にデリカD:5前期型には、エキゾーストマニホールドが割れて車内に排気ガスが漏れるという致命的なリコールが存在したと振り返り、ディーラーでしっかりメンテナンスやリコール対応を受けてきた車両を選ぶべきだと強調した。



三菱自動車の公式ウェブサイトでは、車台番号を入力することでリコールの対応履歴を簡単に検索できるという。ばもはディーゼルエンジンの耐久性について「トラックって100万kmいったら慣らし運転終わり」と例え、ディーゼルであれば過走行でも問題ないと結論付けた。実体験に基づく具体的なアドバイスは、これから中古車購入を検討する人々にとって貴重な判断基準となりそうだ。