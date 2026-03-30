30日(月)は日差しがたっぷりで、季節先取りの暖かさになりました。最高気温は、阿賀町津川で23.4℃、新潟市秋葉区で23.1℃まで上がるなど、春の陽気を通り越して汗ばむくらいになったところがありました。



さて、気温が高くなると待ち遠しいのが桜です。最新の予想では、新潟市と高田城址公園ともに3月31日(火)が開花予想日となっています。開花は目前というところまで来ています。あと少し楽しみに待ちましょう。



そして、31日(火)は桜の開花を促す雨『催花雨』が降りそうです。



◆31日(火)午前9時の予想天気図

山陰付近の低気圧が発達しながら本州付近を進んでいく見通しです。このため、県内は各地で傘が必要になるでしょう。全県的に風も強まって、沿岸部では荒れた天気になりそうです。



◆31日(火)の天気の移り変わり

朝から各地で雨が降るでしょう。その後も雨が降ったりやんだりの天気が続く見込みです。夜にかけて雨脚が強まるところもあり、傘が手放せないでしょう。



また、沿岸部を中心に風も強まりますので31日(火)は横なぐりの雨にも注意が必要です。