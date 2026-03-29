「完全に見えていた」伊東純也の姿…A代表デビューで決勝アシストのFW塩貝健人「これから長い間日本代表でプレーしたい」

「完全に見えていた」伊東純也の姿…A代表デビューで決勝アシストのFW塩貝健人「これから長い間日本代表でプレーしたい」