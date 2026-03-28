大沢たかお撮影のスマホ写真が映画の鍵に「沈黙の艦隊」実体験が生んだ迫力溢れる映像美
【モデルプレス＝2026/03/28】Prime Videoには、手に汗握る心理戦や壮大なスケールで描かれる名作が多数ラインナップ。今回はその中から、映画「沈黙の艦隊 北極海大海戦」（2025）をピックアップ。主演の大沢たかおが注ぎ込んだ並々ならぬ情熱と、作品のリアリティを支える驚きのエピソードを紐解く。
【写真】大沢たかお、トレーニング中の逞しい二の腕
独立国「やまと」を宣言した海江田四郎（大沢）が、極寒の北極海を舞台に世界各国と渡り合う潜水艦アクション。大沢が見せる、底知れない知略を秘めた演技は圧巻の一言。感情の読めない芝居や緊張感溢れる視線の使い方は大沢ならではだ。
大沢は過去3度も北極圏を訪れた経験があり、マイナス35度という「顔が真っ白になる」ほどの極限環境を熟知している。初日舞台挨拶でのトークによれば劇中のオーロラ映像は、なんと大沢が自らスマホで撮影した写真をモデルに制作されたもの。制作チームが「本物に近づけたい」と熱望し、大沢が提供した写真がベースとなった映像美も見どころとなっている。
スクリーン越しに放たれる、大沢の実体験に裏打ちされた緻密な映像表現。北極海の冷徹な美しさの中で繰り広げられる、男たちの命を懸けた対峙を、画面越しに確認してみては。
シリーズの始まりは2023年。「モーニング」（講談社）で1988〜1996年に連載された、累計発行部数3200万部（紙・電子）を突破するヒットコミック「沈黙の艦隊」（かわぐちかいじ作）を、大沢を主演／プロデューサーに迎えてAmazon MGMスタジオが実写映画化。2024年にはドラマ『沈黙の艦隊 シーズン1 〜東京湾大海戦〜』が配信され、Amazon MGMスタジオが日本で手掛けた作品の中で、歴代1位の国内視聴数を記録した。
その壮大なテーマ性とスケール感から実写化不可能と謳われていた原作を、『キングダム』や『ゴールデンカムイ』などヒットシリーズを数多く手がけるクレデウスが制作、『ハケンアニメ！』（2022年）で日本アカデミー賞・優秀監督賞をはじめ数々の映画賞受賞を果たした吉野耕平が監督を務め、映像化。日本映画初となる海上自衛隊・潜水艦部隊の協力を得て撮影した実物の潜水艦と、日本屈指のVFX技術を融合させ、臨場感溢れる映像体験を実現。「核抑止力をもって世界平和をいかに達成するか」という真摯な問題提起が、緊迫の海中戦闘アクションと重厚な政治サスペンスに乗せてストーリー展開される、唯一無二のアクション・ポリティカル・エンターテインメント作品として話題となった。
そして、映画第2作目は極寒の氷の世界・北極海を舞台に、激しい魚雷戦を繰り広げる。さらに地上では【やまと】支持を表明する竹上首相（笹野高史）を中心に衆議院解散総選挙が行われ、緊迫の政治戦が展開。原作随一のバトルシーンをさらなるスケールで描き出す。（modelpress編集部）
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【写真】大沢たかお、トレーニング中の逞しい二の腕
◆「沈黙の艦隊」大沢たかお、過去に北極圏3度訪れる
独立国「やまと」を宣言した海江田四郎（大沢）が、極寒の北極海を舞台に世界各国と渡り合う潜水艦アクション。大沢が見せる、底知れない知略を秘めた演技は圧巻の一言。感情の読めない芝居や緊張感溢れる視線の使い方は大沢ならではだ。
◆「沈黙の艦隊」で浴びる迫力
スクリーン越しに放たれる、大沢の実体験に裏打ちされた緻密な映像表現。北極海の冷徹な美しさの中で繰り広げられる、男たちの命を懸けた対峙を、画面越しに確認してみては。
◆映画 「沈黙の艦隊 北極海大海戦」
シリーズの始まりは2023年。「モーニング」（講談社）で1988〜1996年に連載された、累計発行部数3200万部（紙・電子）を突破するヒットコミック「沈黙の艦隊」（かわぐちかいじ作）を、大沢を主演／プロデューサーに迎えてAmazon MGMスタジオが実写映画化。2024年にはドラマ『沈黙の艦隊 シーズン1 〜東京湾大海戦〜』が配信され、Amazon MGMスタジオが日本で手掛けた作品の中で、歴代1位の国内視聴数を記録した。
その壮大なテーマ性とスケール感から実写化不可能と謳われていた原作を、『キングダム』や『ゴールデンカムイ』などヒットシリーズを数多く手がけるクレデウスが制作、『ハケンアニメ！』（2022年）で日本アカデミー賞・優秀監督賞をはじめ数々の映画賞受賞を果たした吉野耕平が監督を務め、映像化。日本映画初となる海上自衛隊・潜水艦部隊の協力を得て撮影した実物の潜水艦と、日本屈指のVFX技術を融合させ、臨場感溢れる映像体験を実現。「核抑止力をもって世界平和をいかに達成するか」という真摯な問題提起が、緊迫の海中戦闘アクションと重厚な政治サスペンスに乗せてストーリー展開される、唯一無二のアクション・ポリティカル・エンターテインメント作品として話題となった。
そして、映画第2作目は極寒の氷の世界・北極海を舞台に、激しい魚雷戦を繰り広げる。さらに地上では【やまと】支持を表明する竹上首相（笹野高史）を中心に衆議院解散総選挙が行われ、緊迫の政治戦が展開。原作随一のバトルシーンをさらなるスケールで描き出す。（modelpress編集部）
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