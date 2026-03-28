大谷翔平、山本由伸のトップ2に「驚きはない」　MLBユニホーム売り上げで上位占拠「ドジャースがリストを乗っ取った」

大谷は3年連続で売り上げトップになった(C)Getty Images

凄まじい人気ぶりだ。

2026年シーズン開幕戦が各地で行われた現地時間3月26日、MLB公式サイトは、昨季ワールドシリーズ（WS）終了後からのレプリカユニホーム売り上げランキングを発表。世界中のファンを魅了しているドジャースの大谷翔平が1位、山本由伸が2位となった。

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大谷が開幕時のトップに立つのは、2024年から3年連続。一方で山本は、ヤンキースのアーロン・ジャッジ、マリナーズのカル・ローリーなど錚々たる顔ぶれを抑え、初めて二刀流スターの後ろにつけた。日本選手がトップ2を独占するのは、これが史上初だ。

この結果を見たファンからは反響が続々。「ショウヘイとヨシがこんなに愛されているなんてうれしい」「MLBは現代のスーパースターを手に入れた」「驚きはない」「ヤマのことをうれしく思う。彼は愛情と尊敬に値する」「ドジャースがリストを乗っ取った」などと、さまざまな書き込みが寄せられていた。