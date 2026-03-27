カップラーメンも食べてOK！太らない裏技トッピングとは！？【1週間で勝手に-10歳若返る体になるすごい方法】

カップラーメンも食べてOK！太らない裏技トッピング

カップラーメンも食べてOK！太らない裏技とは？

ダイエットにはよくないとわかっていても、ときどき無性に食べたくなるカップラーメン。こってりしたものを避けているダイエット中にこの欲求を抑えるのもつらいですし、疲れて料理なんて無理！という日もあると思います。そんなときは、潔くカップラーメンにしちゃいましょう。

実は、カップラーメンを食べても太りにくくなる、とっておきの秘策があります。そもそも、食事をカップラーメンで済ませると太りやすいのは、大部分を占める麺とスープの栄養が糖質と脂質だけだからです。具が入っていても、栄養成分として期待できる量ではありません。そこで用意したいのが卵です。

カップラーメンに、卵を1つプラスしてください。たったそれだけで、普通にカップラーメンを食べるより断然太りにくくなります。なぜならば、卵にはやせる栄養素の代表選手であるビタミンB群とたんぱく質がたっぷり含まれているからです。ビタミンB1が麺の糖質を脳や体のエネルギーに変えて、ビタミンB2がスープの脂質を燃やし、たんぱく質がカロリーを消費してくれます。

生卵でもいいですし、コンビニやスーパーに売られているゆで卵や煮卵、温泉卵を使っても大丈夫です。ただし、やせたいならばカップラーメンを頻繁に食べるのはもちろんNG。普段は自炊でがんばってやせる体質をキープしているからこそのご褒美だと思って、たまに食べる程度にしましょう。

トッピングで栄養バランスを整える

栄養が糖質と脂質のみのカップラーメン。卵を1つ入れると、やせる栄養素のたんぱく質やビタミンB群がプラスされて栄養バランスがよくなります。

ほかにもおすすめのトッピング

長ねぎ・ニラ・もやし：カリウムが豊富で体から塩分を排出 わかめ：食物繊維で血糖値の急上昇を抑える

【出典】『1週間で勝手に-10歳若返る体になるすごい方法』著：管理栄養士 菊池 真由子