“なにわのロイヤルファミリー”西川忠志、娘の大学院修了を報告 校名も明かす「なんて優秀」「流石は西川家」
吉本新喜劇の西川忠志が27日までに自身のインスタグラムを更新。娘の大学院修了を報告した。
【写真】「なんて優秀」「流石は西川家」娘の大学院学位記を公開した西川忠志
「昨日は娘の大学院学位記授与式でした」と書き出し「やはり僕は舞台で式には出られませんでしたが帰って式の話等を聞きました」と報告した西川。娘が授与された学位記の写真や、授与式の写真をアップした。
「これで学校という場所はほんとうに卒業です。これからも感謝の心を忘れず人生を歩んで欲しいです。おめでとう」と娘へのコメントをつづった。
授与式の会場には「大阪大学 卒業式・大学院学位記授与式」との看板が掲げられており、ネットでは卒業を祝福する声のほか、「阪大！なんて優秀なお嬢様」「優秀な娘さんですね」「流石は西川家、アッパレ西川家ですね」などのコメントが寄せられた。
【写真】「なんて優秀」「流石は西川家」娘の大学院学位記を公開した西川忠志
「昨日は娘の大学院学位記授与式でした」と書き出し「やはり僕は舞台で式には出られませんでしたが帰って式の話等を聞きました」と報告した西川。娘が授与された学位記の写真や、授与式の写真をアップした。
「これで学校という場所はほんとうに卒業です。これからも感謝の心を忘れず人生を歩んで欲しいです。おめでとう」と娘へのコメントをつづった。
授与式の会場には「大阪大学 卒業式・大学院学位記授与式」との看板が掲げられており、ネットでは卒業を祝福する声のほか、「阪大！なんて優秀なお嬢様」「優秀な娘さんですね」「流石は西川家、アッパレ西川家ですね」などのコメントが寄せられた。