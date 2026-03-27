上田の控えは誰だ…スコットランド戦で“サバイバル”決着!?【日本代表】
スコットランド戦（現地３月28日）からイングランド戦（３月31日）まで中２日。過密日程の中で、メンバー総入れ替えの可能性もある。
強豪イングランドとの一戦には、現状のベストメンバーでおそらく臨むだろう。スコットランドでの練習を見る限り、GKが鈴木彩艶、DFは谷口彰悟、渡辺剛（または伊藤洋輝）、鈴木淳之介、ボランチは鎌田大地と佐野海舟、ウイングバックは堂安律と中村敬斗、シャドーが伊東純也と三笘薫、CFは上田綺世と、例えばこんなラインナップになるかもしれない。
いずれにしても、コアメンバーが中心のスタメンになり、現時点でのチームの完成度を見極めるのが大きなテーマとなる。
一方でスコットランド戦は人選の絞り込み、ポジションの適性判断がメインテーマになるか。前田大然の左ウイングバックがどこまで機能するか、シャドーにフィットするのは鈴木唯人か佐野航大か、それとも──。こんな感じで“最終テスト”を行なうと予想する。
現時点で誰がどう見ても堂安、鎌田、上田らここまで主力を担ってきた選手がワールドカップのメンバーから漏れるはずがない。となれば、焦点は“残りの枠”だ。スコットランド戦の注目ポイントは主に次の４つになる。
・上田のバックアッパーは？（候補は小川航基、後藤啓介、町野修斗、塩貝健人か）
・シャドーの即戦力は？
・堂安と中村に迫るウイングバックは現れるか
・冨安不在の最終ラインで輝くのは？
６月開幕のワールドカップで優勝を目指すなら、２チーム分の選手層は不可欠。その意味でスコットランド戦はかなり重要だ。森保ジャパンの“最大値”を高めるうえでニューパワーの台頭に期待したい。
取材・文●白鳥和洋（サッカーダイジェストTV編集長）
【画像】上田綺世、三笘薫、塩貝健人らが私服で到着！グラスゴー入りする日本代表戦士を特集
強豪イングランドとの一戦には、現状のベストメンバーでおそらく臨むだろう。スコットランドでの練習を見る限り、GKが鈴木彩艶、DFは谷口彰悟、渡辺剛（または伊藤洋輝）、鈴木淳之介、ボランチは鎌田大地と佐野海舟、ウイングバックは堂安律と中村敬斗、シャドーが伊東純也と三笘薫、CFは上田綺世と、例えばこんなラインナップになるかもしれない。
一方でスコットランド戦は人選の絞り込み、ポジションの適性判断がメインテーマになるか。前田大然の左ウイングバックがどこまで機能するか、シャドーにフィットするのは鈴木唯人か佐野航大か、それとも──。こんな感じで“最終テスト”を行なうと予想する。
現時点で誰がどう見ても堂安、鎌田、上田らここまで主力を担ってきた選手がワールドカップのメンバーから漏れるはずがない。となれば、焦点は“残りの枠”だ。スコットランド戦の注目ポイントは主に次の４つになる。
・上田のバックアッパーは？（候補は小川航基、後藤啓介、町野修斗、塩貝健人か）
・シャドーの即戦力は？
・堂安と中村に迫るウイングバックは現れるか
・冨安不在の最終ラインで輝くのは？
６月開幕のワールドカップで優勝を目指すなら、２チーム分の選手層は不可欠。その意味でスコットランド戦はかなり重要だ。森保ジャパンの“最大値”を高めるうえでニューパワーの台頭に期待したい。
取材・文●白鳥和洋（サッカーダイジェストTV編集長）
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