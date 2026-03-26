　日本取引所が公表した先物手口情報によると、3月26日の夜間取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。

◯ABNクリアリン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　9911(　　9645)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　32(　　　32)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　 10734(　 10734)
日経225ミニ　 　 4月限　　　　8727(　　8727)
　　　　　 　 　 5月限　　　　 150(　　 150)
　　　　　 　 　 6月限　　　220161(　220161)


◯ソシエテジェネラル証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　4694(　　4682)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　26(　　　26)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　 10197(　 10197)
日経225ミニ　 　 4月限　　　　2245(　　2245)
　　　　　 　 　 5月限　　　　 147(　　 147)
　　　　　 　 　 6月限　　　 77096(　 77096)


◯BNPパリバ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 736(　　 602)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　 384(　　 384)
日経225ミニ　 　 6月限　　　　 823(　　 823)


◯ゴールドマン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 679(　　 469)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　3493(　　2657)
日経225ミニ　 　 4月限　　　　　 2(　　　 2)
　　　　　 　 　 6月限　　　　1261(　　1259)


◯JPモルガン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 426(　　 426)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　 3(　　　 3)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　1773(　　1773)
日経225ミニ　 　 4月限　　　　　47(　　　47)
　　　　　 　 　 5月限　　　　　14(　　　14)
　　　　　 　 　 6月限　　　　5806(　　5806)


◯モルガンMUFG証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 154(　　 154)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　2222(　　2204)
日経225ミニ　 　 6月限　　　　2275(　　2275)


◯バークレイズ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　4906(　　4906)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　7250(　　7250)
日経225ミニ　 　 4月限　　　　4253(　　4253)
　　　　　 　 　 6月限　　　 54968(　 54968)


◯UBS証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 212(　　 208)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　 449(　　 449)
日経225ミニ　 　 6月限　　　　 699(　　 699)


◯シティグループ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 230(　　 132)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　1164(　　1056)


◯ドイツ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 141(　　 141)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　 8(　　　 8)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　 794(　　 794)
日経225ミニ　 　 4月限　　　　 110(　　 110)
　　　　　 　 　 5月限　　　　　15(　　　15)
　　　　　 　 　 6月限　　　　 872(　　 872)



※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース