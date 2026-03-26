外国証券 先物取引高情報まとめ（3月26日・夜間）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、3月26日の夜間取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。
◯ABNクリアリン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 9911( 9645)
9月限 32( 32)
TOPIX先物 6月限 10734( 10734)
日経225ミニ 4月限 8727( 8727)
5月限 150( 150)
6月限 220161( 220161)
◯ソシエテジェネラル証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 4694( 4682)
9月限 26( 26)
TOPIX先物 6月限 10197( 10197)
日経225ミニ 4月限 2245( 2245)
5月限 147( 147)
6月限 77096( 77096)
◯BNPパリバ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 736( 602)
TOPIX先物 6月限 384( 384)
日経225ミニ 6月限 823( 823)
◯ゴールドマン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 679( 469)
TOPIX先物 6月限 3493( 2657)
日経225ミニ 4月限 2( 2)
6月限 1261( 1259)
◯JPモルガン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 426( 426)
9月限 3( 3)
TOPIX先物 6月限 1773( 1773)
日経225ミニ 4月限 47( 47)
5月限 14( 14)
6月限 5806( 5806)
◯モルガンMUFG証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 154( 154)
TOPIX先物 6月限 2222( 2204)
日経225ミニ 6月限 2275( 2275)
◯バークレイズ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 4906( 4906)
TOPIX先物 6月限 7250( 7250)
日経225ミニ 4月限 4253( 4253)
6月限 54968( 54968)
◯UBS証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 212( 208)
TOPIX先物 6月限 449( 449)
日経225ミニ 6月限 699( 699)
◯シティグループ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 230( 132)
TOPIX先物 6月限 1164( 1056)
◯ドイツ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 141( 141)
9月限 8( 8)
TOPIX先物 6月限 794( 794)
日経225ミニ 4月限 110( 110)
5月限 15( 15)
6月限 872( 872)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯ABNクリアリン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 9911( 9645)
9月限 32( 32)
TOPIX先物 6月限 10734( 10734)
日経225ミニ 4月限 8727( 8727)
5月限 150( 150)
6月限 220161( 220161)
◯ソシエテジェネラル証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 4694( 4682)
9月限 26( 26)
TOPIX先物 6月限 10197( 10197)
日経225ミニ 4月限 2245( 2245)
5月限 147( 147)
6月限 77096( 77096)
◯BNPパリバ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 736( 602)
TOPIX先物 6月限 384( 384)
日経225ミニ 6月限 823( 823)
◯ゴールドマン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 679( 469)
TOPIX先物 6月限 3493( 2657)
日経225ミニ 4月限 2( 2)
6月限 1261( 1259)
◯JPモルガン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 426( 426)
9月限 3( 3)
TOPIX先物 6月限 1773( 1773)
日経225ミニ 4月限 47( 47)
5月限 14( 14)
6月限 5806( 5806)
◯モルガンMUFG証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 154( 154)
TOPIX先物 6月限 2222( 2204)
日経225ミニ 6月限 2275( 2275)
◯バークレイズ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 4906( 4906)
TOPIX先物 6月限 7250( 7250)
日経225ミニ 4月限 4253( 4253)
6月限 54968( 54968)
◯UBS証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 212( 208)
TOPIX先物 6月限 449( 449)
日経225ミニ 6月限 699( 699)
◯シティグループ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 230( 132)
TOPIX先物 6月限 1164( 1056)
◯ドイツ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 141( 141)
9月限 8( 8)
TOPIX先物 6月限 794( 794)
日経225ミニ 4月限 110( 110)
5月限 15( 15)
6月限 872( 872)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース