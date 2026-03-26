「マジか!?」元AKB48・内田眞由美、「ヌック管水腫の切除手術」を報告。「やはり心配していました」
元AKB48の内田眞由美さんは3月26日、自身のInstagramを更新。2025年12月に手術をしていたことを明かしました。
【写真】入院中の内田眞由美
コメントでは「マジか!?でも元気に回復してよかった!!」「卵焼き美味しそうですね」「大変だったけど元気になってなにより！ヌック管のことたくさん知らせてくれてありがとう！」「動画を配信する過程で、昨年末前後のことと分かりながら、やはり心配していました」「がんばれー!!」との声が寄せられました。
(文:多町野 望)
【写真】入院中の内田眞由美
「元気に回復してよかった!!」内田さんは「昨年12月にヌック管水腫の切除手術をしました」と報告し、3枚の写真を投稿。入院中の姿や、食事の様子を公開しました。「2月に終診して、今はもうバリバリ元気に動いて働いています」とのことです。「看護師さんや先生方が優しくて人の温かみを感じて ご飯も美味しくて(この卵焼きが大好きだった)食事が出来ることの幸せを感じました」と、振り返っています。
YouTubeで発信自身のYouTubeでは、病気や手術について詳しく発信している内田さん。『ヌック管(Nuck管)水腫切除手術の記録』と題し、『皮膚科編』から入院中、退院後までを動画にしています。気になる人は、チェックしてみてくださいね。
(文:多町野 望)