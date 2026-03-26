刀剣男士大集合！十勝のむヨーグルト×刀剣乱舞ONLINEコラボ再び
日清ヨーク株式会社は、「十勝のむヨーグルト」が「刀剣乱舞 ONLINE」とコラボレーションした「十勝のむヨーグルト 腸活には、双（ダブル）の菌キャンペーン」を４月５日（日）より実施する。
第一弾コラボでは累計出荷数690万本超。今回はそこからさらにパワーアップ。まずは、対象商品を購入して応募した方全員に「刀剣乱舞 ONLINE」のゲーム内で使えるオリジナルの便利道具をプレゼント。新アイテムとして『十勝のむヨーグルト ブルーベリー ２０２６（コラボ）』が初登場するとともに、第１弾コラボで好評だった『十勝のむヨーグルト プレーン ２０２６（コラボ）』も再登場。２つのアイテムがセットで応募者全員に送られる。なお、これらはゲーム内で使用するとキャラクターの“気力”が１アイテムにつき100回復する。
応募期間は４月５日（日）0:00〜６月７日（日）23:59で、応募方法はレシート有効期間（４月３日（金）〜６月７日（日））中に十勝のむヨーグルト900gの５フレーバー（プレーン・ブルーベリー・糖質 off・１日分の鉄分・ゴールデンパイン）のうち１種以上購入後、購入レシートを撮影し「特設サイト」より必要事項を記載のうえ応募。記載したメールアドレスにアイテム交換用のシリアルコードが届き、ゲーム内の入力フォームにコードを入力するとアイテムを獲得できる。
そして、今回は５つのフレーバーに４種ずつ計20種類のオリジナルデザインパッケージを４月６日（月）より期間限定で発売。しかも、第１弾コラボ時は10振りだったが、今回は40振りがパッケージに登場。ゲーム内で特定の刀剣男士を一緒に出陣させると見られるショートストーリー「回想」にちなみ、「プレーン」には回想其の56「ふたつの山姥切」で登場している山姥切国広・山姥切長義ペア、「ゴールデンパイン」には回想其の143「竜の弟子」で登場している大倶利伽羅・火車切ペアなど、「回想」で登場する２振りがペアとなってパッケージをジャック。
また、すべてのパッケージを揃えて側面を並べると春夏秋冬のイラストが完成するギミックも用意されている。
(C)2015 EXNOA LLC/NITRO PLUS
第一弾コラボでは累計出荷数690万本超。今回はそこからさらにパワーアップ。まずは、対象商品を購入して応募した方全員に「刀剣乱舞 ONLINE」のゲーム内で使えるオリジナルの便利道具をプレゼント。新アイテムとして『十勝のむヨーグルト ブルーベリー ２０２６（コラボ）』が初登場するとともに、第１弾コラボで好評だった『十勝のむヨーグルト プレーン ２０２６（コラボ）』も再登場。２つのアイテムがセットで応募者全員に送られる。なお、これらはゲーム内で使用するとキャラクターの“気力”が１アイテムにつき100回復する。
応募期間は４月５日（日）0:00〜６月７日（日）23:59で、応募方法はレシート有効期間（４月３日（金）〜６月７日（日））中に十勝のむヨーグルト900gの５フレーバー（プレーン・ブルーベリー・糖質 off・１日分の鉄分・ゴールデンパイン）のうち１種以上購入後、購入レシートを撮影し「特設サイト」より必要事項を記載のうえ応募。記載したメールアドレスにアイテム交換用のシリアルコードが届き、ゲーム内の入力フォームにコードを入力するとアイテムを獲得できる。
そして、今回は５つのフレーバーに４種ずつ計20種類のオリジナルデザインパッケージを４月６日（月）より期間限定で発売。しかも、第１弾コラボ時は10振りだったが、今回は40振りがパッケージに登場。ゲーム内で特定の刀剣男士を一緒に出陣させると見られるショートストーリー「回想」にちなみ、「プレーン」には回想其の56「ふたつの山姥切」で登場している山姥切国広・山姥切長義ペア、「ゴールデンパイン」には回想其の143「竜の弟子」で登場している大倶利伽羅・火車切ペアなど、「回想」で登場する２振りがペアとなってパッケージをジャック。
また、すべてのパッケージを揃えて側面を並べると春夏秋冬のイラストが完成するギミックも用意されている。
(C)2015 EXNOA LLC/NITRO PLUS