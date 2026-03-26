JO1豆原一成、“若バナナ番長”就任「本当にうれしかった」
グローバルボーイズグループ・JO1の佐藤景瑚（“バナナ番長”）と豆原一成（“若バナナ番長”）が26日、都内で行われた『Dole バナナ番長 season2-甘いぜ！だけじゃない!?バナナ番長ライバル登場編-』お披露目イベントに出席。豆原が、就任の喜びを語った。
【写真】すごい筋肉！ムキムキの腕を披露した佐藤景瑚
豆原は、佐藤が先に登壇していたステージに転校生という形で、登場。「口を開けば甘い甘いって！バナナのこと全然知らないな。バナナは栄養も大事なんだよ！」と乱入し、バナナに含まれる栄養をすらすらと述べた。そして、「これからは、僕がバナナ番長だ！」と宣戦布告し、佐藤とにらみ合い、火花を散らした。
バチバチな展開から一転、豆原は「去年、景瑚くんがバナナ番長をやるということで、チーム内でもすごい話題でした。僕もバナナ大好きで、景瑚くんすごいなって思っていたところにまさか自分が就任ということで、本当にうれしかったです」と声を弾ませ、「リーゼントの寸法を測ったり、全部楽しくて、ありがたい限りです」と喜びをかみしめた。
そして、豆原は「バナナの甘さだけじゃなく、栄養素も伝えられたらと思っています」と気合十分。佐藤は「手強い敵がやってきた」としつつ、「筋トレでも競い合っていますし、豆原が選ばれていいなと思いました。負けられないなって思いました」とうれしげだった。
2025年に始動した「Dole バナ活サポーター バナナ番長」企画は、リーゼント姿の佐藤によるインパクトのある“バナナ番長”ビジュアルが話題を呼んだ、今回、続編「Dole バナナ番長 season2-甘いぜ！だけじゃない!?バナナ番長ライバル登場編」が2026年4月から始動することが決定。佐藤に加え、“若バナナ番長”として豆原が新たに登場する。
今作では、ライバル同士として火花を散らす2人の関係性を軸に、まるで学園ドラマのようなストーリーを想起させる世界観を表現。売り場そのものを楽しめるエンターテインメント空間へと進化させるビジュアル展開を4月上旬から全国のバナナ売り場にて順次お披露目していく。
【写真】すごい筋肉！ムキムキの腕を披露した佐藤景瑚
豆原は、佐藤が先に登壇していたステージに転校生という形で、登場。「口を開けば甘い甘いって！バナナのこと全然知らないな。バナナは栄養も大事なんだよ！」と乱入し、バナナに含まれる栄養をすらすらと述べた。そして、「これからは、僕がバナナ番長だ！」と宣戦布告し、佐藤とにらみ合い、火花を散らした。
そして、豆原は「バナナの甘さだけじゃなく、栄養素も伝えられたらと思っています」と気合十分。佐藤は「手強い敵がやってきた」としつつ、「筋トレでも競い合っていますし、豆原が選ばれていいなと思いました。負けられないなって思いました」とうれしげだった。
2025年に始動した「Dole バナ活サポーター バナナ番長」企画は、リーゼント姿の佐藤によるインパクトのある“バナナ番長”ビジュアルが話題を呼んだ、今回、続編「Dole バナナ番長 season2-甘いぜ！だけじゃない!?バナナ番長ライバル登場編」が2026年4月から始動することが決定。佐藤に加え、“若バナナ番長”として豆原が新たに登場する。
今作では、ライバル同士として火花を散らす2人の関係性を軸に、まるで学園ドラマのようなストーリーを想起させる世界観を表現。売り場そのものを楽しめるエンターテインメント空間へと進化させるビジュアル展開を4月上旬から全国のバナナ売り場にて順次お披露目していく。