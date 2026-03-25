若林正恭『あちこちオードリー』5週ぶり復帰「押忍！」 山里亮太への本音も
25日放送のテレ東系トークバラエティー『あちこちオードリー』（後11：21）では、若林正恭が5週ぶりに復帰。休養期間中の代打MCたちについて語る。
【番組カット】おじさんのモヤモヤを大放出！
番組冒頭、春日俊彰が相方・若林の復帰を報告。すると、若林は「押忍！」と気合い十分の第一声で応え、元気な姿で番組がスタートする。「5週って不祥事の人が休む期間」と自虐を交えながらも、代打MCたちの見事な進行ぶりを称賛。番組初出演にして代打MCを務めた山里亮太への本音も飛び出す！
さらに今回は「アクリルキーホルダーに刻まれた名言振り返りSP」と題して、人生の教訓になる、芸能人たちの珠玉の言葉を一挙に大放出。心を揺さぶった魂の名言を発表していく。落ち込む草薙＆ロンブー亮のどんよりポエムにアンミカが真剣アドバイス。「想像以上に刺さった」と、亮も思わず涙した神名言とは。
伊集院光、オリラジ、小籔千豊、パンサー向井など豪華芸能人から生まれた名言も続々登場。そして番組からは、枠移行に関する大事なお知らせも。「ふざけんなよテレ東！」若林がテレ東に吠える（？）。
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番組冒頭、春日俊彰が相方・若林の復帰を報告。すると、若林は「押忍！」と気合い十分の第一声で応え、元気な姿で番組がスタートする。「5週って不祥事の人が休む期間」と自虐を交えながらも、代打MCたちの見事な進行ぶりを称賛。番組初出演にして代打MCを務めた山里亮太への本音も飛び出す！
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