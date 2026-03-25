タレントのマツコ・デラックス（53）が21日深夜放送のフジテレビ系「久保みねヒャダ こじらせナイト」（土曜深夜1・45）にゲスト出演し、SNSのコメントについて自身の考えを語った。

初期の「2ちゃんねる」は大好きで「書き込んだりはしなかったけど、凄い面白い表現使うな〜」と感じていたという。「そういう時間を経て今こうなっていて。テレビもオールドメディアと言われてるけど、70年かけて終わりかけって言われていて。でもネットって20年ぐらいだけどもう終わりかけてない？っていう…そのスピードの速さというか」と初期のネットの言論空間からの変化を感じているという。

「もう追い付いていかなくていいやと思った。SNSとかが20年経たないうちに終わりかけてるんだったら、次出てくるものはもう10年になるだろうし、それが5年になり2年になり3カ月になり最後は何もなくなるんだろうなと思って。そこまで生きてないだろうし」。

自身はまだガラケーで「スマホも持ってない。私と島崎和歌子は今でも（ガラケー）」と明かし、会場をざわつかせていた。

この日は、1月31日に行われた公開収録の模様が放送された。