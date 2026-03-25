50代という働き盛りの時期に、会社のリストラ対象となってしまったSさん（61歳）。当時は絶望しましたが、会社から提示された多額の割増退職金2,300万円を手に早期退職を決意しました。その後は年収300万円の無理のない仕事に就き、重圧から解放されることに。ネガティブに捉えられがちなリストラを機に、かえって幸せなシニアライフを手に入れた60代男性の事例を紹介します。

リストラ宣告を受け入れ、手にした割増退職金2,300万円

「まさか自分が希望退職の対象になるなんて思いもしませんでした。上司から面談室に呼ばれたときは、本当に目の前が真っ暗になりました」

Sさん（61歳）は、当時の絶望感を振り返ります。新卒から長年勤めてきた大手企業で、事業再編に伴う希望退職者の募集が始まり、Sさんもその対象でした。当時は2人の子どもたちの学費がピークを迎える時期であり、辞めずに会社に残る道も必死に模索しました。

「妻に打ち明けたときは、お互いに無言になってしまいました。これからどうやって家族を養っていけばいいのか……」

しかし、社内での配置転換の厳しさや、今後の昇給が見込めない現実を突きつけられ、最終的には会社都合の退職を受け入れる決断を下します。

「割増退職金として約2,300万円が口座に振り込まれたときは、少しだけホッとしました。当面の生活費や学費の目途が立ったことで、ようやく前を向くことができたんです」

このまとまった退職金が精神的な支えとなったSさん。給与の高さよりも、自分のペースで無理なく働ける職場を探そうと決意しました。

年収300万円で再就職、取り戻した心身の平穏

ハローワークや転職サイトを活用した再就職活動を経て、Sさんが選んだのは年収300万円ほどの事務系の契約社員。以前の給与と比べれば半分以下に激減してしまいましたが、自身の適性に合った仕事を見つけたことで、心身の平穏を取り戻すことができました。

「年収は300万円台に下がりましたし、事務の仕事も決して楽なわけではありません。でも、胃に穴があきそうだった前職のプレッシャーに比べたら、コツコツと仕事を進められる今の職場のほうが、私の性格には合っていました」

収入が減った分は、割増退職金の一部を計画的に取り崩し、生活水準を極端に下げることなく乗り切りました。その後、子どもたちも無事に大学を卒業して社会人として自立し、Sさんの肩の荷はすっかり下りました。

「今では休日に夫婦で料理をしたり、庭で家庭菜園を楽しんだりしています。現役時代は仕事のことで頭がいっぱいで、こんな穏やかな時間が持てるなんて考えられませんでした」

精神的な余裕が生まれたことで、むしろ転職してからのほうが日々の幸福度は高いとSさんは語ります。

「世間一般では、中高年のリストラ＝人生の終わりと捉えられがちです。でも私にとっては、心身の健康を取り戻せるターニングポイントでした。あのとき思い切って退職を受け入れて、正解だったと思っています」

多額の「割増退職金」を受け取るという選択

Sさんのように、50代で会社の早期退職募集に応じるケースは、決して珍しいことではありません。東京商工リサーチが発表したデータによると、上場企業による「早期・希望退職募集」の人数は、2025年には1万7,875人に達し、労働市場における大きな動きとなっています。

注目すべきは、人員削減を実施する理由です。同調査によれば、募集を行った企業の約7割が業績の良好な「黒字企業」でした。かつてのような業績悪化に伴うリストラではなく、組織の若返りや事業構造の転換を目的とした前向きな人員整理が増加しているのです。こうした黒字企業が実施する希望退職では、退職者に対して多額の割増退職金が用意される傾向にあります。

Sさんが受け取った2,300万円という退職金も、こうした制度の恩恵といえるでしょう。このまとまった資金がセーフティネットとして機能したからこそ、Sさんは収入を落として精神的な余裕を選ぶ決断を下すことができました。多額の割増退職金を手にして働き方を見直す選択は、現代のシニア層における新しいキャリア戦略の一つとして定着しつつあると考えられます。

［参考資料］

東京商工リサーチ「2025年 上場企業『早期・希望退職募集』状況」