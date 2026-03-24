女優の瀬戸朝香さん（49）が2026年3月23日にインスタグラムを更新。音楽に合わせて踊っている瀬戸さんを息子が笑う動画を公開し、話題になっている。瀬戸さんの夫は、元V6の井ノ原快彦さん（49）。

「面白いから投稿しちゃった」

瀬戸さんはインスタグラムで、現在TikTokで流行している音楽に合わせた振りを披露する動画を公開。青いセーターを着たラフな格好の瀬戸さんが、笑顔で振りをしていたが、背後には顔をスタンプで隠された16歳の息子が登場していた。

瀬戸さんが踊る中、息子は首を横に振ったり、口に手を当てて笑ったり、指さしたりなどしており、親子仲の良さがうかがえた。

瀬戸さんは、「息子が突然入って来て笑われたぁ〜」と嘆きつつ、「まぁ、、、気持ちは分かる 笑笑」とコメント。また、「面白いから投稿しちゃった」とつづっていた。

このポストに「息子くん、ホントにパパさんの高校生の頃によく似ていますね！」「口元とかから〜パパそっくり」「仕草含めてパパみがすごい〜」「面影がパパそっくり」という声が集まっていた。