赤ちゃんがソファーでお昼寝していたら、ワンコが隣にやってきて…？ワンコと赤ちゃんの仲良しで尊い姿が話題になり、投稿は記事執筆時点で3万3000回再生を突破しています。

【動画：ソファーで眠る赤ちゃん→なぜか『犬』が近づいていき…あまりにも尊い『一緒にお昼寝する光景』】

赤ちゃんのお昼寝中、ワンコが隣にきて…

TikTokアカウント「amyy269」に投稿されたのは、チワワの「みー」ちゃんと赤ちゃんの微笑ましい日常です。この日、赤ちゃんがソファーでお昼寝をしていたら、みーちゃんがそっと近づいていったそう。

そしてみーちゃんは気持ち良さそうに伸びをしたかと思うと、赤ちゃんの隣にお座りして「なんだか僕も眠くなってきたな～」とばかりにお口をムニャムニャ…。

尊い光景にほっこり

しばらくするとみーちゃんは赤ちゃんと一緒にお昼寝することに決めたようで、その場に丸まってくつろぎ始めたそう。2人が仲良く寄り添っている姿は、まるで兄弟のようで尊いです。

赤ちゃんにくっついていると温かくて心地良いのか、とても満足そうなお顔をしていたというみーちゃん。きっと赤ちゃんもみーちゃんの温もりのおかげで、安心して眠れたことでしょう。幸せあふれる光景は、多くの人の心を温めてくれることとなりました。

この投稿には「可愛い」「幸せが形になってる」といったコメントが寄せられています。

赤ちゃんの優しい行動

別の日には、赤ちゃんが絵本を読んでいた時の様子が投稿されています。みーちゃんがそばにやってきたと思ったら、絵本の近くをお手々で掘り始めたそう。どうやら絵本の下にオヤツがあって、「取れないよ～」と困っているようです。

すると赤ちゃんは絵本の隣にある紙類をどけて、みーちゃんがオヤツを取りやすいようにしてくれたとか。そのおかげでみーちゃんは、無事にオヤツをゲットできたそう。

きっと赤ちゃんはみーちゃんが大好きだからこそ、お手伝いしてくれたのでしょう。これからもみーちゃんと一緒に過ごすことで、優しい子に育っていってくれそうですね。そしてみーちゃんも、そんな赤ちゃんの成長を温かく見守り続けてくれることでしょう。

TikTokアカウント「amyy269」には、みーちゃん＆猫の「ココ」ちゃんの可愛い姿や、3人のお子さんたちとの尊い日常が投稿されているので、ぜひチェックしてみてくださいね。

写真・動画提供：TikTokアカウント「amyy269」さま

執筆：森下咲

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。