『ワンピース』エルバフ編の追加キャスト発表 キャラ設定画も解禁でゲルズ役は佐倉綾音・ロード役は竹内良太
テレビアニメ『ONE PIECE』（ワンピース）エルバフ編（4月5日放送）の追加キャストが発表された。ゲルズ役を佐倉綾音、ロード役を竹内良太が担当する。
【画像】エルバフ編の新キャラ！公開されたゲルズ＆ロードの設定画
あわせてキャラ設定画も解禁となり、アニメ『ワンピース』は2026年から総集編がなくなり、年間最大26話の放送となる。
『ONE PIECE』は、1997年7月22日より『週刊少年ジャンプ』で連載がスタートした同名漫画が原作で、伝説の海賊王・ゴール・D・ロジャーが残した“ひとつなぎの大秘宝（ワンピース）”をめぐる海洋冒険ロマン。悪魔の実「ゴムゴムの実」を食べゴム人間となり、体がゴムのように伸びる特殊な能力を持った主人公の少年モンキー・D・ルフィが、仲間を集め海賊「麦わらの一味」を結成し、海賊王を目指す壮大なストーリー。
コミックスの全世界累計発行部数は6億部を突破している人気作で、テレビアニメが1999年より放送中。2022年に公開された劇場版アニメ『ONE PIECE FILM RED』は国内興行収入203.4億円を突破するなど社会現象化し、2023年にはNetflixで実写ドラマ化された。
【画像】エルバフ編の新キャラ！公開されたゲルズ＆ロードの設定画
あわせてキャラ設定画も解禁となり、アニメ『ワンピース』は2026年から総集編がなくなり、年間最大26話の放送となる。
『ONE PIECE』は、1997年7月22日より『週刊少年ジャンプ』で連載がスタートした同名漫画が原作で、伝説の海賊王・ゴール・D・ロジャーが残した“ひとつなぎの大秘宝（ワンピース）”をめぐる海洋冒険ロマン。悪魔の実「ゴムゴムの実」を食べゴム人間となり、体がゴムのように伸びる特殊な能力を持った主人公の少年モンキー・D・ルフィが、仲間を集め海賊「麦わらの一味」を結成し、海賊王を目指す壮大なストーリー。
コミックスの全世界累計発行部数は6億部を突破している人気作で、テレビアニメが1999年より放送中。2022年に公開された劇場版アニメ『ONE PIECE FILM RED』は国内興行収入203.4億円を突破するなど社会現象化し、2023年にはNetflixで実写ドラマ化された。
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