【実話】父の不倫が発覚して両親の離婚に賛成する娘!?心の底から「お父さんが許せないの！」と語る【作者に聞いた】
【漫画を読む】両親の離婚に賛成する娘だが…!?
家事しないと死ぬ旦那(@100dannashinu)さんは、2025年9月まで『職場の部下と浮気した夫を私は死んでも許さない』という作品を連載。フォロワーさんの実体験をもとにした作品で、ネットを中心に話題になっている。今回は以前ウォーカープラスで紹介した20〜25話までをお届けするとともに、作者に父親が不倫をした事実を知った娘の心境についても話を伺った。
妻の幸さんと娘の庵ちゃんから離婚することを聞いた義父母。後日息子が実家へ帰ると、父親は既に不倫が原因で離婚することを知っていて、息子はこっぴどく叱られる。
義母は庵ちゃんが受験で一番お金がかかる時期に離婚することに困惑をしていたが、庵ちゃんは「お父さんとお母さんは離婚したほうがいいと思ってるの」と正直な想いを告げる。受験で大変な時期にお父さんが不倫していたことに大きなショックを受けたようだ。
それでも義母は息子が不倫をしたとは思えず「そんな不誠実な子じゃないわっ！」と大声で叫ぶと、妻は不倫の写真や音声などの証拠を義父母に見せる。
不倫の証拠を見た義母は息子に失望するも、息子は「プライバシーの侵害だ！」などと必死に抵抗。その言葉を聞いて、息子にひたすら呆れる義父母であった。
父が不倫していることを知った受験生の庵ちゃんの心は、かなり複雑だ。その点について家事しないと死ぬ旦那さんに伺うと、「普通だったら、そんな時期に受験に集中できないような家庭の問題を持ち込まないのが親心だと思うのですが…。ただ、娘が受験だというのに自分のことしか考えない父親の自己中さと、母親の娘の心情を思って思い切った行動に踏み切れない様が対照的ですね」と話してくれた。
果たして、両親は本当に離婚して家族はバラバラになるのだろうか…!?家事しないと死ぬ旦那さんは、ほかにも数多くの作品を描いているので、興味があればぜひ一度読んでほしい。
取材協力：家事しないと死ぬ旦那(@100dannashinu)
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