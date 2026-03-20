Travis Japan新曲「陰ニモ日向ニモ」初回J盤特典映像ティザー公開！メイキング＆ダンスの見どころ先出し

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Travis Japanが、4月15日にリリースされる2ndシングル「陰ニモ日向ニモ」の初回J盤に付属する特典ディスクのティザー映像が公開された。

■特典ディスクにはMVのほか「Dance Performance Video」とそのメイキング映像を収録！

公開された映像では、メイキングシーンや、ダンスの魅力を凝縮した「Dance Performance Video」のハイライトが披露されており、特典映像の見どころをいち早く楽しめる内容となっている。

なかでも注目は、彼らの武器であるダンスを存分に堪能できる「Dance Performance Video」。その裏側を収めたメイキング映像も含め、パフォーマンスと制作過程の両面を楽しめる。

特典ディスク（約25分）にはMVのほか、「Dance Performance Video」とそのメイキング映像を収録。初回J盤のカップリングには「君がいるだけで」が収められる。

また、三方背ケース仕様に加え、初回T盤とは異なる絵柄のステッカーシートとトレーディングカード7枚セットが封入されるなど、ファン必見の内容となっている。

■リリース情報

2026.04.15 ON SALE

SINGLE「陰ニモ日向ニモ」

■関連リンク

Travis Japan OFFICIAL SITE

https://starto.jp/s/p/artist/60

https://www.universal-music.co.jp/travisjapan/

■【画像】「陰ニモ日向ニモ」ジャケット写真