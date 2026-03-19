大竹まことがパーソナリティを務める「大竹まことゴールデンラジオ」（文化放送・月曜日～金曜日11時30分～15時）、3月19日の放送にノンフィクション作家の森功が出演した。2月に新刊『地面師vs.地面師 詐欺師たちの騙し合い』を発売した森が、近年、名が知れ渡った「地面師」の実態を語った。

大竹まこと「今回の御本は『地面師vs.地面師 詐欺師たちの騙し合い』といいます。前作『地面師 他人の土地を売り飛ばす闇の詐欺集団』が売れたんですよね？」

森功「そうですね。前作が文庫を入れて10万部を超えた、と聞きました」

青木理「すごいですよ。10万なんてノンフィクションではそんなにない」

大竹「それがドラマ（『地面師たち』）になったんですか？」

森「僕の本が原作でドラマになったわけではなく、僕の本をもとにした『地面師たち』という小説を原作としてドラマになった、ということです」

大竹「このドラマもNetflixですよね。いま話題の」

森「そのおかげで売れたようなものですけどね（笑）。ドラマがヒットしたので僕もテレビに呼ばれて『地面師ってなんですか？』ということで解説をして」

青木「森さんは新聞社を経て『週刊新潮』の記者で、僕は通信社だった。地面師って一般の人はそんなに知らないかもしれないけど、僕ら事件記者、少し事件を取材している人なら、存在は知っていた。ずいぶん昔から暗躍もしていた。森さんが最初の本を出したとき、いまこんなテーマで取材しているんだ、と思いました」

森「そうですよね（笑）。僕が前作を出したのが2018年。積水ハウス事件が弾けた、（地面師グループが）逮捕された11月の直後だった。それもあって本を出す、というずる賢い考え方もありましたが。そのおかげで話題になって。55億5000万も被害があった、五反田・海喜館という旅館を舞台にした詐欺事件です。それで一気に地面師の知名度が上がった」

青木「ドラマで知った人は多いでしょうけど、地面師を一言でいうと？」

森「前作のサブタイトルのとおりです。他人の土地を勝手に売り飛ばす詐欺師。土地の権利書などを書き換えて。要は地主に成りすますわけです。パスポートや免許証を偽造して『私が地主です』と。そうして大手デベロッパーに土地を売る。それが巨額の金で、最近は地価が高騰しているから、売り抜けて逃げてしまう。そういう詐欺です」

大竹「積水ハウスが思い切り騙されてしまうわけですよね」

森「不思議でしょう？」

大竹「不思議ですよ。だって55億……」

森「被害額55億5000万という認定ですけど、実態は70億の取引です。地面師事件で最大の事件ですが、2010年代後半の当時は、アパホテルも12億、NTT都市開発も10数億ほどとられている。あまり話題になっていないんですね」

大竹「そんなに大きな闇の詐欺集団なんですか？」

森「闇といえば闇だし、一般にはあまり知られていませんでしたね」

このあとも地面師や事件について森が解説した。