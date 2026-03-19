日本サッカー協会は１９日、千葉市内で会見を開き、ＦＩＦＡランキング３８位のスコットランド代表（日本時間２９日２時）、同４位のイングランド代表（同４月１日３時４５分）と対戦する英国遠征に臨む日本代表メンバー２８人を発表した。ＦＷ塩貝健人（２０）＝ウォルフスブルク＝が初招集された。

ロサンゼルス五輪世代の塩貝は慶大に在学していた２４年から特別指定選手としてＪ１横浜Ｍでプレーし、１９歳だった同８月にＮＥＣナイメヘンに加入。２６年１月にドイツ１部ウォルフスブルクへステップアップを果たし、２月には加入後初ゴールを挙げるなど急成長を遂げている。

会見に出席した森保一監督は「Ａ代表の活動に招集するという意味では、もっと早くでもよかったと思っている。ＮＥＣのときもハードワークで貴重なゴールも奪っていた。何度か招集を考えたこともあった。このタイミングでの招集は、Ｗ杯ギリギリまで可能性がある選手は招集をチャレンジしていく。１％でもＷ杯で勝つ可能性を上げていく選択肢を持って活動するという意味で招集した」と説明した。

日本代表は主力にケガ人が続出。昨年１２月に左膝前十字靱帯断裂の大ケガを負ったＭＦ南野拓実（モナコ）、１月に右太もも裏を痛めたＭＦ久保建英（レアル・ソシエダード）、３月に左足首を手術した主将のＭＦ遠藤航（リバプール）、１４日の試合で負傷し、この日クラブから右ハムストリング肉離れと発表されたＤＦ長友佑都（ＦＣ東京）らが選外となった。

６月のＷ杯に向けて、日本代表にとっては暗雲が漂う状況だが、塩貝にとってはメンバー入りに食い込むチャンス。Ｗ杯本大会のメンバー発表前において最後の代表活動で、“サプライズ組”がアピールする。

発表されたメンバーは以下の通り。

▽ＧＫ鈴木彩艶（パルマ）、大迫敬介、早川友基（鹿島）

▽ＤＦ谷口彰悟（シントトロイデン）、冨安健洋（アヤックス）、渡辺剛（フェイエノールト）、安藤智哉（ザンクトパウリ）、伊藤洋輝（バイエルンミュンヘン）、瀬古歩夢（ルアーブル）、菅原由勢（ブレーメン）、鈴木淳之介（コペンハーゲン）

▽ＭＦ／ＦＷ伊東純也（ゲンク）、鎌田大地（クリスタルパレス）、三笘薫（ブライトン）、小川航基（ＮＥＣナイメヘン）、前田大然（セルティック）、堂安律（Ｅフランクフルト）、上田綺世（フェイエノールト）、田中碧（リーズ）、町野修斗（ボルシアＭＧ）、中村敬斗（スタッド・ランス）、佐野海舟（マインツ）、鈴木唯人（フライブルク）、藤田譲瑠チマ（ザンクトパウリ）、佐野航大（ＮＥＣナイメヘン）、塩貝健人（ウォルフスブルク）、後藤啓介（シントトロイデン）佐藤龍之介（ＦＣ東京）