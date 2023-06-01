【figma 吸血鬼（農民）】 3月18日出荷開始 価格：9,900円

FREEingは、可動フィギュア「figma 吸血鬼（農民）」の出荷を3月18日に開始する。価格は9,900円。

本商品は、「彼岸島」より多くのキャラクター達を恐怖に陥れた「吸血鬼（農民）」を「figma」シリーズで立体化したもの。スムーズ且つキチッと決まるfigmaオリジナル関節パーツで、様々なポーズを再現できる。「笑顔」、「怒り顔」など作中に登場した顔に加え、「槍」、「刀」、「ナタ」、「鎌」、「包丁」など多くの武器＆農具も付属する。さらに、可動支柱付きのfigma専用台座が同梱。

※「figma 吸血鬼（農民）」以外の商品は付属しません。

(C) 松本光司／講談社

※発売日は流通により前後する場合があります。

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