愛猫のためにリサーチを重ねて「極暖ベッド」を準備してみたけれど…？まさに“親の心子知らず”の気ままで微笑ましい光景は112万1千回を超えて表示され、1万4千件のいいねが寄せられました。

【写真：11歳の猫のために『極暖ベッド』を用意した結果→すぐ横を見ると……まさかの光景】

献上された「極暖ベッド」の運命

X（旧Twitter）アカウント『@29Qsensei』に投稿されたのは、あたたかそうなベッドを足蹴に床で伸びている猫の姿。この日、猫飼育歴30年の投稿者さんは、現在11歳の猫ちゃんのために「極暖ベッド」を用意されたのだそうです。投稿者さんはどのベッドがいいか調べ、届いた後は水通しをし、さらに飼い主さんの匂いがついたタオルまで仕込むなど、準備を万全に整えたといいます。あとは猫ちゃんが喜んで入ってくれるだけ--のはずが、結果は見事なまでの想定外。

猫ちゃんはベッドには目もくれず、そのすぐ横の床でのびのびと寝ていたのだとか。しかも足先でベッドを軽く蹴っている始末。投稿者さんは、猫下僕歴8年の夫さんに対し「夫よ、これが猫というものだ。強く生きてくれw」と語りかけられたとのことでした。

かわいいネコハラ

ほかの投稿では、飼い主さんの仕事の邪魔（応援？）をする姿を披露してくれている猫ちゃん。飼い主さんが気の重くなる仕事をされていたところ、猫ちゃんがやってきて書類の上に寝そべってきたのだそう。

自由気ままに日々を楽しむ猫ちゃんの様子は、これからもたくさんの人々に笑顔と癒しを届け続けてくれることでしょう。

Xアカウント『@29Qsensei』では、この他にも猫のおもしろくてかわいい姿をたくさん見ることができます。

記事冒頭でご紹介した投稿には「期待どおりの裏切りだねw」「あるあるすぎてw」「いいベッドよりも段ボールの方がお気に入りだったりしますよねw」「自由だわw」など、たくさんのコメントが寄せられています。

写真・動画提供：Xアカウント「@29Qsensei」さま

執筆：藤井花音

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。