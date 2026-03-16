この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

「習慣は資産」に！座ったまま全身を伸ばし、みるみる姿勢が変わる朝のストレッチ

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

フィットネスチャンネル「のがちゃんねる/nogachannel」が「【毎朝これだけ】姿勢がみるみる変わり引き締まる！座ったまま全身ストレッチ」と題した動画を公開しました。のが氏は動画の冒頭で「習慣は資産」と語り、日々の積み重ねが大切だと伝えています。今回のプログラムは座ったまま行える全身ストレッチで、朝の習慣に取り入れやすい内容です。



プログラムは首のストレッチから始まります。あぐらの姿勢で座り、片方の手で頭を支え、ゆっくりと首の側面を伸ばします。この時、反対側の肩が上がらないように引き下げることがポイントです。続いて、体側を伸ばすストレッチに移ります。片手を床につきもう片方の手を頭上へ伸ばして体を横に倒すことで、気持ちよく体側を伸ばせます。



さらに、片足を横に伸ばした状態での体側ストレッチや座ったままできるお尻のストレッチなど、全身をバランスよくほぐす動きが続きます。どのストレッチも呼吸を意識しながら、無理のない範囲でじっくりと行うことが推奨されています。



特別な器具も広いスペースも必要としないため、誰でも気軽に始めることができます。毎朝の数分間を自分のための時間として、心と体を整える新習慣を始めてみてはいかがでしょうか。