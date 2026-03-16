4月6日（月）スタートの日本テレビ系 ドラマDEEP「多すぎる恋と殺人」（毎週月曜 24時24分〜24時54分放送/TVer・Huluにて毎話放送後配信開始）。

すでに出演を発表している森カンナ（主演）、西垣匠に加え、新たに5名のキャストを情報解禁！

森が演じる主人公・真奈美の警察同期であり親友の豊橋依織役に大沢あかね、真奈美の先輩で捜査一課の古株刑事・清住五郎役に星田英利、捜査一課の若き女性管理官・高峰綾乃役に桜井玲香、真奈美の元夫で私立探偵の桐生徹役に青柳翔、警視庁の鑑識官で真奈美の友人・小野由利子役に堀内敬子が決定！

当記事では、大沢のコメントと役柄を紹介。

■大沢あかね コメント

自由奔放でぶっ飛んでいるけど、なぜか愛おしい女刑事・真奈美をそばで優しく見守り、時にはツッコミ、口は悪いが根っからの刑事で真奈美への愛情はとにかく深い親友の依織を演じさせていただきます。

毎話起こる不可解な殺人事件と登場するクセ強な人々。

そんな人々の孤独や葛藤、恋するとは？愛するとは？

たくさんの恋と別れを描く新感覚のサスペンスコメディーです。

私自身、台本を読みながら笑ったり、推理したり、涙したりする展開に目が離せませんでした。

ぜひたくさんの方に見ていただけると嬉しいです。

※豊橋依織（とよはし いおり）…大沢あかね

真奈美の警察学校からの同期で親友。

真奈美の奔放ぶりに突っ込みながらも、見守る女友達。

警視庁の暴力団対策課に在籍しており、暴力団相手となると男顔負けの勢いで捜査する。