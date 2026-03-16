もうすぐ新年度・新生活が始まりますね！

何かと必要なモノが多くなる時期。そんな時通販が便利ですよね！？

今週は、欲しかったものが見つかるかもしれません！

日本テレビの通販と言えばお馴染みの「ポシュレ」！

この度、あの人気企画の第4弾が放送になります！

『超！声優通販バラエティー イケボdeポシュレww』!!

今、超人気の声優さんたちが、”自分たちが欲しいモノ”を本気で発案、商品開発、そして、販売するという話題の通販バラエティ番組！

日本テレビで3月22日（日）午前2時30分から放送になります。（土曜日の深夜です）

今回出演するのは、浪川大輔さん、小野友樹さん、江口拓也さん、石川界人さん、浦和希さんの５人！

今回は架空の会社という設定でお送りするそう！社長は、浪川大輔さん！

みなさんが、今、ハマっているもの、こよなく愛しているもの、そこから発案されたアイテムとは！？

声優ならではの”イケボ”を生かしたアイテムも登場します！

どんなストーリーがあるのか、その制作の裏側、番組の見どころをいち早くご紹介します！

ゲストに、日本テレビ スタジオセンターアニメディビジョン プロデューサーの中谷敏夫さん、リテール事業部 プロデューサーの秋山英俊さん、MDの山口光一さんをお迎えします。

〜ラインナップ〜

【月】超人気声優とポシュレがタッグを組む人気企画！

【火】社長・浪川大輔さんと手がけたアイテムとは！？

【水】江口拓也さんがプレゼンするアイテムは？

【木】石川界人さんがプレゼンするアイテムは？

【金】新加入！小野友樹さん、浦和希さんのアイテムは？

〜イベント概要〜

【タイトル】『超！声優通販バラエティー イケボdeポシュレww』

【スケジュール】３月２２日（日）午前２時30分から日本テレビでオンエア！（21日深夜）

【オフィシャルサイト】https://www.ntv.co.jp/ikevo/