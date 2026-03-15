元AAAでフェムテック協会認定エキスパートの伊藤千晃が、自身の美肌や体調を支える「究極の美容法」を明かし、スタジオのママたちを驚愕させた。

【映像】「かわいい！」お菓子のようなパッケージの膣美容液

3月15日放送のABEMA『秘密のママ園2』に出演した伊藤は、実際に試してQOLが上がった最新フェムケアグッズとして、次世代成分・NMNを配合した「膣美容液」を紹介。アンチエイジング成分としてサプリなどで知られるNMNを「膣から吸収させる」という新発想のケアに、MCの峯岸みなみら出演者は興味津々の様子を見せた。

伊藤は「おしゃれなものがたくさん出ている中で、膣の健康と美容の願いが一つに融合されたアイテム」と説明。自身のルーティンとして、「私は撮影前日とかに、これを挿れて寝るんです」と告白した。すると、「次の日の血色も良くなるし、私の場合は睡眠も結構良くなったりした」と、単なるデリケートゾーンのケアに留まらない、全身への美容効果を実感していることを明かした。

専門家であるmaiからも「膣の経皮吸収率は二の腕の約40倍」という驚きのデータが示されると、スタジオは納得の嵐。峯岸が「坐薬が効く、みたいな感じか！」と例えると、伊藤も「ジェルがチュッと出るタイプなので負担も少ない」と、手軽かつ効率的なケアであることを強調した。

「一番いいものを入れると、ちゃんとお肌にも影響してくる」と語る伊藤の美意識の高さに、滝沢眞規子や近藤千尋らも感銘を受けた様子だった。