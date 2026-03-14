作業15分で完成！ホワイトデーの「ばらまきスイーツ」5選

3月14日はホワイトデー。今年は手軽に作りたいという方、必見です。作業時間15分で作れるおすすめレシピを5つご紹介します。

▼材料3つ！ザクザク食感のクッキー

コーンフレーク、マシュマロ、バターの3つで作るクッキー。食感がよく、味見が止まらないおいしさです。



▼ホットケーキミックスで失敗知らず

ホットケーキミックスで手軽に作れるクッキー。マシュマロ入りで、見た目もかわいい一品に。



▼かわいすぎる！おねんねコアラの一口パイ

作り方は簡単なのに、手が込んでいるように見える一口パイ。見た目がとてもキュートで、喜ばれること間違いなし。



▼見た目華やか◎いちごのミニケーキ

市販のミニケーキに溶かしたチョコをデコレーションするレシピ。いろいろアレンジできて、華やかな一品です。





※記事のメイン写真はこちらのレシピを参考に調理させていただきました

▼パイシートでデコスティック

冷凍パイシートを使って手軽に作れるスティックパイ。チョコのフレーバーやナッツの種類を変えればアレンジ自在です。







いかがでしたか。シンプルな材料で見た目も素敵なスイーツ5選。難しい工程がないので、小さなお子さんと一緒に作るのも楽しそうですね。今年のホワイトデーは手軽で華やかなスイーツをぜひお試しください。

執筆：早藤千紘

管理栄養士、食学士、野菜ソムリエ。 大手企業の社員食堂栄養士、有名クッキングスクールの講師、食学士としてセミナー講師などを経験。現在は自身の子育てをメインに、管理栄養士の資格を活かして、食事と健康・美容の大切な繋がりや、子どもへの食育の大切さを多くの方に知っていただけるよう活動中。