登坂広臣“OMI”、LDHが会社設立を発表「コミュニケーションの場を作れたら」
LDH JAPANは12日、三代目 J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBEのボーカル・登坂広臣のソロアーティスト名義「OMI」（O=正式表記はストローク付き）の新会社「株式会社CDL entertainment」を今月5日に設立したと公式サイトで発表した。
【動画】胸キュン！登坂広臣が中条あやみを優しくエスコート
新会社はLDHのグループ会社としてOMIが代表取締役CEOを務め、OMIのマネージメント事業、ライフスタイルブランド「CDL TOKYO」事業を中心に展開する。LDHは、新会社を通してOMIの個人プロジェクト「CDL entertainment」を発展させ、OMIの想いや表現をこれまで以上に届けられるよう取り組むとした。
OMIはソロアーティストとして活動を始めて9年を迎えた。サイトでは「その根幹や成長の場はこれまでと変わらず三代目 J SOUL BROTHERS、LDH JAPANです」と伝え、所属アーティストの将来を見据えたキャリア形成や新たな可能性への挑戦を積極的に支援するため、新会社設立に至ったとした。
会社設立後もOMIは「今後も三代目 J SOUL BROTHERSのヴォーカルとしての活動はこれまで通りLDH JAPAN所属アーティストとして継続してまいります」とした。
OMIはソロアーティスト活動をスタートさせた9年前から、この会社設立を念頭に置いて活動していたとし「自分が掲げるVISIONやCONCEPTを実現、発信し、可能性を広げることで、これまで以上に応援してくださっている皆様とお会いする機会や、コミュニケーションの場を作れたらと考えています」とコメントした。
【動画】胸キュン！登坂広臣が中条あやみを優しくエスコート
新会社はLDHのグループ会社としてOMIが代表取締役CEOを務め、OMIのマネージメント事業、ライフスタイルブランド「CDL TOKYO」事業を中心に展開する。LDHは、新会社を通してOMIの個人プロジェクト「CDL entertainment」を発展させ、OMIの想いや表現をこれまで以上に届けられるよう取り組むとした。
会社設立後もOMIは「今後も三代目 J SOUL BROTHERSのヴォーカルとしての活動はこれまで通りLDH JAPAN所属アーティストとして継続してまいります」とした。
OMIはソロアーティスト活動をスタートさせた9年前から、この会社設立を念頭に置いて活動していたとし「自分が掲げるVISIONやCONCEPTを実現、発信し、可能性を広げることで、これまで以上に応援してくださっている皆様とお会いする機会や、コミュニケーションの場を作れたらと考えています」とコメントした。