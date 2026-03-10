3月10日までに、女優の畑芽育が自身のInstagramを更新。新たにイメチェンした近影を公開し、大きな話題となっている。

畑は《染めました》と一言だけ綴り、屋外で撮影された複数枚の写真をアップ。そこには、今までに見たことのない畑の姿があった。

「写真の畑さんは、白のニットを着用し爽やかな装いです。さらに髪の毛は、黒髪に金色のメッシュが入っていて、かっこいい印象に激変していました。目にはブラウンのカラコンを入れており、エキゾチックな雰囲気が漂っています」（芸能プロ関係者）

これまでの畑は、落ち着いたブラウンなどの柔らかな髪色が印象的だった。この衝撃の変貌に対し、コメント欄にはファンからの絶賛の声が溢れている。

《ビリーアイリッシュみたい、可愛いカッコイイ》

《今までと雰囲気がガラッと変わってかっこいい芽育ちゃん》

《こんな雰囲気にもなれるの？振れ幅すごい》

海外のアーティストのような別人級の姿に、ファンも目を丸くしていたようだ。今回のイメチェンについて前出の芸能プロ関係者はこう指摘する。

「彼女が主演を務める連続ドラマ『エラー』（テレビ朝日系）が4月からスタートします。そのドラマの撮影に伴いイメチェンをしたようです。ブリーチも初めてだったそうです。同様の写真をXにもアップしており、《ドラマエラー楽しみにしててください》とメッセージも添えていました。すでにクランクインしているでしょうから、気合が入っているのでしょう」

これまでにない雰囲気にガラッと変化した畑。1歳の頃から芸能活動をしている彼女は、すでに芸歴が20年を超える。子役時代を経て、現在はオファーが絶えない実力派女優としての地位を盤石のものにしている。

「2023年には、ドラマ『最高の生徒 〜余命1年のラストダンス〜』で地上波連続ドラマ初主演を飾りました。2025年には映画『かくかくしかじか』、『君がトクベツ』、『事故物件ゾク 恐い間取り』と3つの出演作が公開され、勢いが止まりません。現在はテレビで見ない日はないというほど。まだ23歳とは思えない圧倒的な表現力とポテンシャルを感じます」（前出・芸能プロ関係者）

新たなビジュアルでさらなる境地を切り拓く畑芽育。トップ女優への階段を一気に駆け上がりそうだ。