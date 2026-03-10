なでしこジャパン、3試合連続完封勝利でグループステージ首位突破！ 4発完勝、アジア制覇へ弾み
AFC女子アジアカップオーストラリア2026・グループC第3節（最終節）が10日に行われ、なでしこジャパン（日本女子代表）とベトナム女子代表が対戦した。
来年ブラジルで開催されるFIFA女子ワールドカップへの予選も兼ねている今大会は12チームが出場。上位6チームはワールドカップ出場権を獲得するレギュレーションとなり、まずはベスト4入りがノルマとなる。なでしこジャパンは、グループステージ初戦でチャイニーズ・タイペイ女子代表を2−0で下すと、前節は大量11ゴールを挙げて、インド女子代表を撃破。すでにグループリーグ突破を決めている日本は、最終節でベトナムとの対戦に臨む。
前節からはスタメン9人を入れ替えた日本は、立ち上がりからベトナムを押し込み続ける。サイド攻撃からポケットへの侵入を試み、クロスを上げるがFWには合わず。それでも22分、長谷川唯のクロスから植木理子がヘディングシュートを決め切り、日本が先制点を奪う。
その後も日本はパスをつなぎ、敵陣のプレー。再び先制点と似たようなシーンから植木にチャンスが訪れるものの、相手GKのビッグセーブに阻まれる。ベトナムもカウンターから反撃を試みたが、日本も素早いプレスバックと冷静なカウンター対応で1−0のリードで試合を折り返す。
後半立ち上がりには、田中美南から谷川萌々子、最後は浜野まいかへとボールがつながり、最後は浜野がネットを揺らし、スコアを2−0とする。さらに64分には、長野風花からパスを受けた藤野あおばがミドルシュート。コースを上手く突いた一撃は日本に追加点もたらす。
試合を支配する日本は64分に清家貴子が3試合連続ゴールを挙げると、攻勢を強める。幾度となく敵陣エリア内に侵入するが、その後は追加点は奪えず、試合終了。それでも日本はベトナムを4−0で下し、全勝で準々決勝進出を決めた。
【スコア】
日本女子代表 4−0 ベトナム女子代表
【得点者】
1−0 21分 植木理子（日本女子代表）
2−0 51分 浜野まいか（日本女子代表）
3−0 64分 藤野あおば（日本女子代表）
4−0 68分 清家貴子（日本女子代表）
【スタメン】
なでしこジャパン（4−3−3）
GK：山下杏也加
DF：清水梨紗、熊谷紗希（63分:山本柚月）、高橋はな、北川ひかる（46分:古賀塔子）
MF：長野風花、長谷川唯（46分:宮澤ひなた）、谷川萌々子（82分:土方麻椰）
FW：浜野まいか（63分:清家貴子）、植木理子（46分:田中美南）、藤野あおば
【ゴール動画】浜野まいかの追加点！
何本繋いだ？👀— DAZN Japan (@DAZN_JPN) March 10, 2026
ボールカットから20本以上パスを繋ぎ
最後は浜野まいかが決めた！
これがなでしこジャパンのコンビネーション🤝
🏆AFC女子アジアカップ
🆚日本×ベトナム
📺DAZN 見逃し配信中#AFC女子アジアカップ #だったらDAZN pic.twitter.com/ObnqTtfYdH