「薄づきなのにキレイに隠れる」 プロが頼る「素肌のような」名品コスメ

飾り立てているわけではないのに、なんだか目を引き、印象に残るナチュラルな美しさの秘訣とは。ヘアメイク・岡田知子さんが解説。クマや毛穴をカムフラージュしながら、自然体で心地いい肌づくりが、ナチュラルメイクにおける正解。旬を押さえつつ、使い勝手のよいアイテムを集約。

Hair&Make-up／岡田知子さん

Hair&Make-up／岡田知子さん

その人自身の芯を引き出しながら、色っぽく、洗練されたバランスにまとめ上げるメイクが支持される。さまざまな媒体で活躍するほか、俳優からの指名も絶えない。TRON所属。







「スキンケア延長」のプライマー

SUQQU

「奥行きのある光をまとえる」



ザ プライマー SPF15・PA+ 30g 11,000円／SUQQU

「まるでスキンケアクリームのようなまろやかさで肌にぴたりと密着。伸ばすごとにくすみが晴れ、端正にトーンアップされるから、まるで生まれながらの美肌に化粧下地が馴染んでいく感覚。パールが織りなす光の奥行きで、ふっくらとしたハリと上品なツヤが自然に浮かび上がるのもポイント。毛穴や凹凸もやさしくカバーし、ファンデーションの発色を美しく整えてくれる」（岡田さん）







「肌に心地よくとけ込む」美容液のようなコンシーラー

ADDICTION

「重ねても粉っぽさがない」



アディクション スキンリフレクト フィックス コンシーラー Fair Beige 6.5mL 3,850円／アディクション ビューティ



「高密着なテクスチャーと光のリフレクト効果で、色ムラやシミ、そばかす、ニキビ跡などをピンポイントでなかったように見せてくれます。塗った場所を忘れてしまうほど自然に溶け込み、素肌感を損なわずにしっかりカバーできるのがうれしい。少量でも高いカバー力を発揮し、重ね塗りしても厚塗り感や乾燥感もなし」（岡田さん）







「みずみずしく軽やか」なクッションファンデ

NARS

「なめらかな肌で聡明な印象へ」



NARS ライトリフレクティング セラムクッションファンデーション 03790 SPF42・PA++ 8,580円（セット価格）／NARS JAPAN



「美容液仕立てのテクスチャーは、つけた瞬間からなめらかで柔らか。素肌感とカバー力の両立は、まさに今のベースメイクに求められる理想形。SPF42・PA++の高いUVカット力もあり、日中の肌をしっかり守ってくれるのも嬉しいポイント。特に好きなのは、肌のくすみや色ムラをふんわりと飛ばしながら、内側から発光しているようなツヤ感を出せるところ。近くで見ても綺麗だなと思わせる肌に」（岡田さん）









