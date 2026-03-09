¶Ó¸ÍÎ¼¼ç±é¡Ö±Ç²è 1¥ê¥Ã¥È¥ë¤ÎÎÞ¡×2027Ç¯¸ø³«·èÄê¡¡¥ì¥ß¥ª¥í¥á¥ó¡Ö3·î9Æü¡×¡ÖÊ´Àã¡×¤âµ¯ÍÑ
¡¡2005Ç¯¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥É¥é¥Þ¡Ö1¥ê¥Ã¥È¥ë¤ÎÎÞ¡×¤¬¡¢2027Ç¯¤Ë¡Ö±Ç²è 1¥ê¥Ã¥È¥ë¤ÎÎÞ¡×¤È¤·¤Æ·à¾ì¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¼ç±é¤Ï¥É¥é¥ÞÈÇ¤Ë°ú¤Â³¤¶Ó¸ÍÎ¼¤µ¤ó¤¬Ì³¤á¡¢ºÆ¤Ó¡ÖËãÀ¸ÍÚÅÍ¡Ê¤¢¤½¤¦¤Ï¤ë¤È¡Ë¡×¤ò±é¤¸¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥Æ¡¼¥Þ¥½¥ó¥°¤âÅö»þ¤ÈÆ±¤¸¤¯¥ì¥ß¥ª¥í¥á¥ó¤ÎÌ¾¶Ê¡Ö3·î9Æü¡×¤È¡ÖÊ´Àã¡×¤¬µ¯ÍÑ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¡¡20Ç¯¤Î»þ¤ò·Ð¤Æ¡¢¤¢¤Î´¶Æ°¤¬¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤ÇÆ°¤½Ð¤¹
¡¡¸¶ºî¤Ï¡¢15ºÐ¤Ç¸¶°øÉÔÌÀ¤ÎÆñÉÂ¡¦ÀÔ¿ñ¾®Ç¾ÊÑÀ¾É¤òÈ¯ÉÂ¤·¡¢25ºÐ¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿ÌÚÆ£°¡Ìé¤µ¤ó¤¬Æ®ÉÂÃæ¤Ë½ñ¤ÄÖ¤Ã¤¿Æüµ¤ò¤Þ¤È¤á¤¿¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó½ñÀÒ¡Ö1¥ê¥Ã¥È¥ë¤ÎÎÞ ÆñÉÂ¤ÈÆ®¤¤Â³¤±¤ë¾¯½÷°¡Ìé¤ÎÆüµ¡×¤È¡¢Êì¡¦Ä¬¹á¤µ¤ó¤Î¼êµ¡Ö¤¤¤Î¤Á¤Î¥Ï¡¼¥É¥ë¡Ø1¥ê¥Ã¥È¥ë¤ÎÎÞ¡ÙÊì¤Î¼êµ¡×¡£¥·¥ê¡¼¥ºÎß·×200ËüÉô¤òÆÍÇË¤·¡¢º£¤âÀ¤³¦Ãæ¤ÇÆÉ¤ß·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼¤Ç¤¹¡£
¡¡º£²ó²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Æ¥£¥¶¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë¤Ï¡¢Ê´Àã¤¬¹ß¤ëÃæ¤ÇÀÅ¤«¤ËÐÊ¤àËãÀ¸ÍÚÅÍ¡Ê¶Ó¸ÍÎ¼¤µ¤ó¡Ë¤Î»Ñ¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Æ±»þ¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿Ä¶ÆÃÊó±ÇÁü¤Ç¤Ï¡¢¡Ö15Ç¯¤¬·Ð¤Ã¤¿º£¤â¡¢ÆÉ¤ó¤Ç¤¯¤ì¤Æ¤ë¿Í¤¬¤¤¤ë¤Ã¤ÆÃÎ¤Ã¤¿¤é¡¢¤¢¤¤¤Ä´î¤Ö¤«¤Ê¡Ä¡Ä¡×¤È¤¤¤¦ÍÚÅÍ¤ÎÂæ»ì¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥ì¥ß¥ª¥í¥á¥ó¤Î¡Ö3·î9Æü¡×¤¬¶Á¤ÅÏ¤ë¥¨¥â¡¼¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ê»Å¾å¤¬¤ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¤¤¤Þ¡×¤ÎÍÚÅÍ¤Î»Ñ¤¬ÀÚ¤ê¼è¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¡¡¶Ó¸ÍÎ¼¤µ¤ó¡¢¥ì¥ß¥ª¥í¥á¥ó¤«¤é¤Î¥³¥á¥ó¥È
¡¡º£²ó¤Î±Ç²è²½¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢¼ç±é¤Î¶Ó¸ÍÎ¼¤µ¤ó¤È¥Æ¡¼¥Þ¥½¥ó¥°¤òÃ´Åö¤¹¤ë¥ì¥ß¥ª¥í¥á¥ó¡ÊÆ£´¬Î¼ÂÀ¤µ¤ó¡Ë¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ë¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¶Ó¸ÍÎ¼¤µ¤ó¡Ê¼ç±é¡§ËãÀ¸ÍÚÅÍ Ìò¡Ë¥³¥á¥ó¥È¡Û
¤³¤ÎÅÙ¡¢¡Ö±Ç²è 1¥ê¥Ã¥È¥ë¤ÎÎÞ¡×¤Ë¤Æ¡¢20Ç¯¤Ö¤ê¤ËËãÀ¸ÍÚÅÍÌò¤ò±é¤¸¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜºî¤Ï¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¸¶ÅÀ¤Î°ì¤Ä¤È¤â¸À¤¨¤ëºîÉÊ¤Ç¤¹¡£
¤¢¤ì¤«¤éÇ¯·î¤ò½Å¤Í¡¢²þ¤á¤ÆÆ±¤¸Ìò¤È¸þ¤¹ç¤¨¤ëµ¡²ñ¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤³¤È¤ò¡¢ÂçÊÑ¸÷±É¤Ë»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¥É¥é¥Þ¤Ç¤´Í÷¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿Êý¤â¡¢½é¤á¤Æ¿¨¤ì¤ëÊý¤â
2027Ç¯¤Î¡Ö1¥ê¥Ã¥È¥ë¤ÎÎÞ¡×¤ò¤¼¤Ò·à¾ì¤Ç¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤È¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£
¶Ó¸ÍÎ¼
¡Ú¥ì¥ß¥ª¥í¥á¥ó¡Ê¥Æ¡¼¥Þ¥½¥ó¥°¡Ë¥³¥á¥ó¥È¡Û
ËÍ¤é¥ì¥ß¥ª¥í¥á¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¡Ö1¥ê¥Ã¥È¥ë¤ÎÎÞ¡×¤È¤¤¤¦ºîÉÊ¤Ï¡¢Îã¤¨¤è¤¦¤Î¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤Âç¤¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤¹¡£
¥Ð¥ó¥É¤Ë¤È¤Ã¤Æ¸²Ãø¤ÊÌÌ¤Ï¡¢¥É¥é¥Þ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡ÖÊ´Àã¡×¤ä¡Ö3·î9Æü¡×¤È¤¤¤¦³Ú¶Ê¡¢¤½¤·¤ÆËÍ¤é¤ÎÂ¸ºß¤òÃÎ¤ëÂç¤¤Ê¤¤Ã¤«¤±¤òÄº¤¤¤¿»ö¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤·¤³¤ÎºîÉÊ¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤ÇÌÚÆ£°¡Ìé¤µ¤ó¤Î¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥óÃøºî¤¬¸¶ºî¤Ç¤¢¤ê¡¢Èà½÷¤ÎÆü¾ï¤«¤éÆ®ÉÂÀ¸³è¡¢¤½¤·¤ÆÀ¸¤ÍÍ¤½¤Î¤â¤Î¤¬ºîÉÊ¤Îº²¤Ê¤Î¤À¤Èº£¤Ç¤â»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
º£²ó¡¢±Ç²è²½¤µ¤ì¤ë¤ªÏÃ¤ò¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤µ¤ó¤«¤é¤ªÊ¹¤¤·¤¿»þ¡¢¤Þ¤µ¤·¤¯¤½¤Î³Ë¤ÎÉôÊ¬¤ò²¿¤è¤êÂçÀÚ¤ËºîÉÊ¤ò¤Ä¤¯¤ê¡¢ÆÏ¤±¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¾ðÇ®¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¸¶ºî¤ä¡¢¥É¥é¥Þ¤È¤Ï¤Þ¤¿°ã¤¦»þ´Ö¼´¤ä¸«¤»Êý¤Ç¡¢¤³¤ÎÊª¸ì¤¬¡¢º£¤Î»þÂå¤òÀ¸¤¤ëÂ¿¤¯¤ÎÊý¤Ë¡¢Í¦µ¤¤òÍ¿¤¨¤ëºîÉÊ¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤ÆËÍ¤é¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢¿´¤«¤é²¸ÊÖ¤·¤Î¤Ä¤â¤ê¤Ç¡¢¥ì¥ß¥ª¥í¥á¥ó¤Î²»³Ú¤¬±Ç²è¤Î¤ªÎÏ¤Ë¤Ê¤ì¤¿¤é¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
Æ£´¬Î¼ÂÀ¡Ê¥ì¥ß¥ª¥í¥á¥ó¡Ë
