ドジャースが６日（日本時間７日）に、山本由伸投手（２７）とスーパーマリオブラーザーズの主力キャラクター「ヨッシー」とコラボしたボブルヘッド人形の配布を発表し、話題を呼んでいる。



開幕５戦目の３１日（同４月１日）に本拠地ドジャー・スタジアムで行われるガーディアンズ戦の来場者プレゼントとして、「ヨッシー・ボブルヘッド」を配布すると発表した。球団の公式Ｘ（旧ツイッター）では英語で綴りが似ている２人にかけ「Ｙｏｓｈｉｎｏｂｕ、Ｙｏｓｈｉに会う」と題した動画を公開した。

動画ではまず山本が登場し、逆立ちをしていると、ヨッシーが何やら話しかけてきて山本の集中を邪魔するという内容。しびれを切らした山本が逆立ちをやめ、「プリーズ・ビー・クワイエット」と英語でヨッシーに訴えかけるウィットに富んだ演出となっている。

ボブルヘッド人形は「ヨッシー」がドジャースの帽子をかぶり、山本の背番号「１８」が入ったユニホームを着用したデザイン。公開予定の映画「スーパーマリオ・ギャラクシー」とのコラボ企画となっている。

この発表にファンからは「オーマイガー！これは欲しくてたまらない」「スタジアム限定だなんて！」「行くこと決定！」「ヨッシーはいいピッチングをするんだよね」「ＬＡ行きのフライト物色中」など多くの反応が寄せられている。