ハンブレッダーズ、大切な人へ贈るウェディングソング「恋の段落」MV完成！花嫁役を俳優・瀬戸璃子が熱演

ハンブレッダーズの楽曲「恋の段落」のMVが完成。3月7日21時にYouTubeで公開される。

■ドラマシーンとバンドの演奏シーンで構成

「恋の段落」は、ムツムロ アキラ（Vo、Gu）が大切な人の結婚式のために書き下ろしたウェディングソング。

今回制作されたMVは、カメラマンとしても数々の名作を手掛ける濱田英明が監督と撮影を担当しており、ドラマシーンとバンドの演奏シーンで構成。

ドラマシーンでは、結婚式前夜に両親へ宛てた手紙を綴る花嫁を俳優・瀬戸璃子が熱演。一方の演奏シーンは、ステンドグラスから美しい光が差し込む教会を舞台にしており、神々しいシチュエーションのなかでスタイリッシュに演奏するメンバーの姿が収められている。

セリフを用いず表情だけで花嫁の揺れ動く感情を表現しきった瀬戸の繊細な演技と、楽曲を丁寧に届けるハンブレッダーズのパフォーマンス。映像美とともに紡がれるエモーショナルな世界観をぜひ楽しもう。

