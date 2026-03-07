【ヤバ！お嬢サマ義母サクラコ】着付けを断られピンチ！美容院を探さなきゃ＜第15話＞#4コマ母道場
世の中には、「話が通じない人」が少なからず存在します。相手の言葉を聞くつもりがないのか、聞こえているのに無視しているのか、それとも内容を理解できていないのか……。そんな相手と向き合うのは、一苦労ですよね。今回は、そんな「話の通じない人」に振り回されてしまった家族のお話です。
第15話 酷い……！【義母の気持ち】
【編集部コメント】
お義母さんの性格を知り尽くしているカヲルさんは、シュンさんの味方をしてくれました。カヲルさんに断られ、着物を持って飛び出していったお義母さん。急いで着付けとヘアメイクをしてくれる他のお店を探します。でも今日は近隣の小学校が一斉に入学式を迎える日です。10時30分までに学校へ入れるように間に合わせてくれる美容院なんて……果たして見つかるものなんでしょうか？
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・井伊テレ子
