Tシャツレーベル「GASATANG」が岡本太郎作品と再コラボ　雷人などをデザインした5型発売

Tシャツレーベル「ガサタン（GASATANG）」が、岡本太郎作品とのコラボレーションTシャツ「ガサタロー 2（GASATARO 2）」を発売する。「タンタン（TANGTANG）」公式オンラインストア内で3月10日10時から22日23時59分まで予約販売を行い、7月中旬から8月中旬に一般発売する。

【画像をもっと見る】

ガサタンは、スタイリスト 伊賀大介と写真家 佐内正史、タンタンのデザイナー 丹野真人が共同で手掛けるフォトTシャツレーベル。ブランド名は、伊賀の「GA」と佐内の「SA」、丹野の「TANG」を取って名付けられた。同コラボは、2022年に発表した「ガサタロー（GASATARO）」以来2度目。新作では、岡本作品を撮り下ろした佐内の写真集「雷写」内の写真をデザインした。全5型を用意し、価格は7700円（キッズサイズは6600円）。なお、フロントに岡本太郎記念館の中庭を、バックに「雷人」の写真を配した1型のみ、3月14日から開催する佐内の写真展「雷写」で先行販売する。

■タンタン：公式オンラインストア

■佐内正史写真展「雷写」

会期：2026年3月14日（土）〜7月12日（日）

会場：岡本太郎記念館

所在地：東京都港区南青山6-1-19

休館日：火曜日（祝日の場合は開館）

開館時間：10:00〜18:00