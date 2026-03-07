アメリカのトランプ大統領は6日、イランへの軍事作戦についてSNSに投稿。イランとの合意は、「無条件降伏以外はあり得ない」との考えを明らかにしました。増田理紗記者（NNNワシントン）の中継です。

トランプ大統領は、停戦に向けた交渉は考えていないと表明した形ですが、イランが現状、降伏の様子なく報復攻撃を続ける中、戦闘の長期化が懸念されます。

トランプ大統領は6日、自身のSNSに「イランとの合意は無条件降伏以外はあり得ない」と投稿し、イランに全面降伏を求めました。

その上で、殺害されたイランの最高指導者ハメネイ師の後継者について、「偉大で受け入れ可能な指導者が選ばれれば、イランを破滅の淵から救い出す努力をする」として、アメリカにとって望ましい指導者が選ばれるべきとの考えを示しました。

こうした中、ホワイトハウスのレビット報道官は6日、軍事作戦は4週間から6週間続くとの見通しを示しました。

レビット報道官「軍事作戦は約4〜6週間の見込みで、目標達成に向け順調に進んでいる」

その上で、これまでにイランの艦艇30隻以上を撃沈し、イランからの弾道ミサイル攻撃は90％減少したなどと成果を強調しました。

ただ、戦闘地域が拡大し、原油価格の高騰など経済への影響も出始めている中、戦闘をどう収束させるのか、出口が見えない状態が続いています。