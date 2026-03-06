〈「あんまり舐めんなよ」マネージャーを怒らせ「仕事の9割」を失った…元相方が明かす「桜塚やっくん」がコンビ解散した理由〉から続く

2000年代に大ブレイクした桜塚やっくんの突然の訃報。ヤフーニュースの見出し、鳴り止まない電話、心ない憶測──。元相方・竹内幸輔は、何を思い、どう向き合ったのか。悲しみと混乱の渦中で起きた“やっくん喪失後”のリアルとは？

解散して1年でやっくんが「大ブレイク」

――すごく真っ当でちゃんとしたマネージャーさんだなあ。だって芸能事務所もビジネスだから。仕事が取れてる芸人だったら、事務所にとっても売り上げがあるから解散を止めるのが普通じゃない。あまり大きくない事務所なら尚更そうで。「あと1年やる」って本人が言ってるのなら「やってる間に気が変わって解散撤回してくれるかも」って考えて、続けさせるマネージャーもいると思う。

竹内 そのときはめちゃくちゃムカつきましたよ。でも、よくよく考えたら、僕らのその枠があったら事務所としては若手に譲りたいですよね。まだまだ売れたい、続けたい、向上心のある芸人がいっぱいいるんですから。事務所の未来を考えたらそっちが普通ですよね。

――その解散が2005年の4月でしょ。そのころはもう、 竹内君は声優の仕事が結構あったわけだから、自然とシフトできた。

竹内 正直、最初から食うには困らなかったです。解散後はそれまでの所属事務所を退所して個人事務所にしましたし。そこで1年ぐらい頑張ってたころですかね。やっくんの大ブレイクですよ。

――やっくんがピン芸人になってから早かったよね。2005年に解散して、2006年には「エンタの神様」に「スケバン恐子」のキャラで出て大ブレイク。

竹内 早かったですよね。びっくりしました。

――コンビ解散してピンでイチからやるってなったら、普通は世に出るのに時間がかかるからね。

竹内 しかも解散してからは仲良くなってたので。一緒に飲みに行ったり遊びに行ったりしてたんですよ。

それが気づいたら大ブレイクしてて。なんだったらやっくん、俺に「税金の計算やってくれ」って言ってきたんですよ。「タケ、個人事務所やってるし計算も得意だろ？」って。「ふざけんな！」ですよね？ まあ、やりましたけど。

――ははは！ やったんだ。

竹内 もちろん金額は言えないですけど、腰抜かすほどでした。

――やっぱりやっくんが売れたときは、ちょっとモヤモヤがあった？ 嬉しい半分、妬み半分みたいな。

当時の桜塚やっくんは、毎週のように「エンタの神様」に出ては高視聴率を連発し。土日や祝日は全国各地のイベントなどに出演。僕も何度か一緒になったが、どこに行っても大盛況で、出れば大きな歓声で迎えられていた。

竹内 あのころに、やっくんと俺とパペットマペットの、3人で居酒屋に飲みに行ったんです。

――パペットマペットも？ 珍しいメンツ！

竹内 そのお店で、ひとり1枚スクラッチくじを引かしてくれたんですよ。そしたらやっくんが「本日のお会計半額」が当たって、パペットマペットは「ワインボトル1本サービス」が当たって。でも僕だけハズレだったんですよ。そのときにやっくんが冗談で、「タケ、これが流れの差だよ」って。でもそう言われても、素直に受け入れて笑えるぐらい納得の売れ方でしたね。

――いや本当にそう。売れていく芸人を何人も見たけど、 運が向いてるときってとことんついてるし、「流れがある」っていうのは本当じゃないかな。 「お会計半額」なんて、滅多に出ないやつでしょ？

竹内 たぶん、特賞とかじゃないですかね。

芸人をやめて後悔は…

――解散後の関係性は悪くなかったみたいだけど、なんなら数年後にはふたりでお笑いライブに出て、「あばれヌンチャク」のネタを披露してたよね？

竹内 実は解散してからも「今夜ひと晩限り、あばれヌンチャク復活！」っていうのを7回ぐらいやりましたね。

――多くない？

竹内 やっくんの仕事量がピークより落ち着いてきてからのことですけどね。彼も女装ガールズバンドとか声優業とかお芝居とか、新しい挑戦を始めていて。そんななかで、コンビ復活してのお笑いライブ出演にも付き合ってくれました。

――そうやってネタをやることはあっても、 竹内君は声優を本業にすることを選んで、いわゆる「芸人」っていう肩書きではなくなったわけでしょ。

竹内 そうですね。

――芸人を辞めて後悔したこととかある？

竹内 辞めて後悔は……ないかなあ。やっぱり「あんまり向いてなかったのかな」と思いますし。

――自分は芸人に不向きだと思ってたの？

竹内 もちろん芸人をやってる当時は天職だと思ってましたよ。でも、辞めてみたら、改めて芸人さんのすごさがわかって。辞めて2年ぐらいしてから、お笑い番組を観るのがすごく好きになったんですよ。

やっぱりお笑いは「やる」より「観る」だなって。そのときに思いましたね。だって現役でやってるときって、ネタ番組を観てゲラゲラ笑えなかったですから。藤井さん、そんなに笑わないでしょ？

――……笑う。

竹内 嘘でしょ？

――僕は結構、いろんな芸人のネタを見るのが好きだから。でも確かにお笑いを始めた当初はライバル視というか、面白いネタを見たら感心したり嫉妬する気持ちのほうが強くて、素直に笑えない時期は確かにあったかも。

竹内 僕はお笑いを始めてから辞めて1年くらいまでの間は、他人のネタを見ても笑えなかったんです。

それがいまやもう、賞レースなんて全部チェックしてますから。「M-1グランプリ」「R-1ぐらんぷり」「キングオブコント」から、「歌ネタ王決定戦」（2021年終了）、あと「THE W」も、ぜんぶチェックしてますから。ただのお笑いファンです。

コンビ結成の理由は「やっくんの誘い」

――じゃあ、昔のお笑い好きに戻ったんだ。

竹内 いや、実は僕、そんなにお笑いに興味がなかったのに芸人を始めちゃったんです。やっくんに誘われるままに。

――そうなの？ 子供のときとか学生時代に、お笑い番組とか観てなかった？

竹内 そんな熱心には観てなかったですね。「ボキャブラ天国」とかは観てましたけど。

1990年代にフジテレビで放送されていた「ボキャブラ天国」は、若手芸人が披露するショートネタのコーナーがウケて大ブームに。「爆笑問題」「ネプチューン」「くりぃむしちゅー」（当時は「海砂利水魚」）などを中心にした「ボキャブラ芸人」はアイドル的な人気となり、全国のイベントや学園祭にひっぱりだこだった。

――ボキャブラはすごく流行ったもんね。

竹内 そういう流行りものに触れてた程度の薄さで、特に「お笑いファン」ではなかったです。

――その状態から飛び込んだけど、いまは逆にお笑いが好きになった。

竹内 はい、大好きです。

――それでも5年の芸人人生があったわけでしょ。そのときに「もうちょっとこういうことやっとけばよかったな」って思うところはある？

「もっと頑張ればよかった」

竹内 めっちゃ頑張ればよかったです。もうシンプルに、もっと、もっと頑張ればよかったなと思います。もちろん当時は頑張ってたつもりでしたけど、ぜんぜん。もっとできたなって。

――それはネタ作りの話？

竹内 いや、ネタ作り「しか」頑張ってなかったんですよ。「オンエアバトル」で勝つことが全てだったんです。あの番組に呼んでもらって、10組中上位の5組に選ばれたら、全国放送の番組でネタが流れるじゃないですか。当時は人気番組だったので、みんなが観てたし、出たら地方の営業にもよんでもらえて。そこしか考えてなかったのが間違ってたなって。

――じゃあ、他にどういうことを頑張るべきだったと思う？

竹内 もっとトークの技術を磨いたりとか、他の芸人と仲良くなって人脈を広げたりだとか。そういう、芸能活動のプラスになるようなことを、20代のころにもっともっとやっておけばよかったなっていうのを、おじさんになってから思いましたね。「とにかくネタさえ頑張っておけば」って、頭のどこかでひと種目を競うスポーツみたいに捉えてしまってました。

――自分もそうだったから、その感覚はすごくわかる。それにいま、M-1グランプリのステイタスがすごく上がって、どこかしら競技化されている部分もあるから。いまの若い芸人たちのなかにも、「とにかくネタを磨こう」っていう感覚の人は多いんじゃないかな。

竹内 そうかもしれませんね。でもやっぱり、ネタ以外の部分も頑張るべきだとは思います。そう思ったのは、僕が芸人を辞めて声優に転身してからなんですけど。以前アンタッチャブルの柴田さんと6年間ほど、麻雀番組のレギュラーをやってたんです。柴田さんと一緒に番組をやっていると「お笑い辞めてよかったな」って思いますもんね。

――柴田さんはバケモノだよ。って言うか、アンタッチャブルはふたりともバケモノだから。

芸人の世界では、努力では到達できないような規格外に面白い人のことを、敬意を込めて「バケモノ」と評することがある。

竹内 そうなんですよ。ひとりで突っ走ってガンガン笑いを取れる人なのに、元芸人である僕のことも尊重してくれて、おいしいところを振ってくれたりする気遣いもすごいんですよ。もちろん安易な無茶振りなんてしてこないですし。ああいう人を間近で観てたもんで「あーもう芸人なんて無理無理無理！」ってなりましたね（笑）。

――いや、柴田さんクラスはもう特別だから。あのクラスの芸人は何十人もいないよ。

竹内 僕、芸人さんに救われた話があるんです。元相方のやっくんが交通事故で亡くなって。当時はやっぱり、どこの現場に行っても、ものすごく気を遣われるわけですよ。取材の申し込みとかもすごかったから、仕事も2週間ぐらい止めて。現場に行ったら行ったで、ものすごく気を遣われるか、一切話しかけられないかの、どっちかで。

――なんて声をかけていいか、わからないだろうからね。

「相方、死んだじゃ〜ん！」

竹内 そうなんですよね。もちろん皆さんの優しさだっていうのは、わかってるんです。わかってるんですけど、どうにも居心地が悪いというか。

そのときに、舞台でやる演劇の仕事が入ってたんですよ。下北沢に「しもきた空間リバティ」っていうお笑いの劇場があったじゃないですか。雑居ビルの4階に。その同じビルの地下1階に「Geki地下リバティ」っていう芝居用の劇場もあって、そこでやってて。

あそこの5階だったかな？ ビル全体の共用の喫煙所があったんです。そこに入ったらその日のお笑いライブの出演者が、たまたま同期ぐらいの芸人ばっかりで、顔見知りがブワーッとたまってたんですよ。

もうお互いに驚いて。みんなで「久しぶりー！」みたいな感じでワイワイしてたら「Hi-Hi」の上田さんが、ひときわテンション高く「おーっ！ 久しぶりぃ！ 元気してる？ 相方、死んだじゃ〜ん！」って。

――あっはっはっは！

竹内 「いや元気なわけねえだろ！」って、気づいたら笑顔でそうツッコんでて。

――上田くん、デリカシーないからなあ（笑）。すごく優しいけど。

竹内 いや、本当にそうなんです。「上田さんに救われたー！」って、心底思いましたもん。どこの現場に行っても腫れ物みたいになってるときでしたから。こっちも普通にすれば良かったんでしょうけど、普通にしてるのが難しくて。素直に落ち込むのも暗くするし、明るく振る舞うのもどうなのかなって迷ってるときに、その上田さんのひと言ですからね。「元気なわけねえだろ！」って、自然体で言ってる自分がいて、周りの芸人も「失礼すぎるわ！」「そんな触れ方ねえだろ！」って総ツッコミで。あのときの上田さんとあの空間には本当に救われました。

――やっくんが亡くなったっていうのは、どこで聞いたの？

竹内 当時、僕は講師の仕事をしていて。事故当日は教え子の舞台を観に行ってたんです。まだまだデビュー前の子たちなので、あれこれ言うのもなんだなと思って、楽屋に寄らず感想も言わずに帰ったんですけど、すごく出来がよくて、嬉しくて。

それでツイッターに2文字だけ「感動」って載せたんです。それからうちに帰ってパソコンを立ち上げて、いつもすぐにヤフーニュースを見るんですけど、トップに「桜塚やっくん交通事故」って出てて。

でも、あんまりびっくりしなかったんですよ。なぜかって言うと、僕は18歳から彼の運転を知ってるんですけど、ちょっとだけ荒いんですよね。ガードレールに擦っちゃったりとか何度かあったから、「またか」と思って。売れたら小さな事故でもヤフートップに載っちゃうんだなーなんて思ってクリックしたら、いきなり「死亡」って書いてあって。そういう時ってなんか……悲しいとか驚きとか、そういう感情よりも、思考が止まっちゃって「お……」って。

――スッとは頭に入ってこないよね。人間って、予想外過ぎることがいきなり起こると、すぐに処理できないというか。

竹内 いやもう、ぜんぜん入ってこなかったです。誤報とかフェイクニュースであってほしかったです。そしたらその瞬間、確かもう23時過ぎてましたけど、携帯が鳴って、マネージャーからで。「タケさんニュース見ましたか？」って言われて。「いや、うん、いまちょうど……」って言ったら、「家にいたら押しかけ取材とかヤバいことになるかもしれないんで。とりあえず明日は日曜日ですけど事務所開けますから、朝イチで来てください」と。

でもその電話切った瞬間から、携帯が鳴り止まなくなって。電話もメールも。とりあえず「もう、いいや」と思って、携帯ほっぽって、ニュースの詳細を調べてみたら、僕がめっちゃ叩かれてるんです。

――え？ どうして？

竹内 さっきツイッターで「感動」って書いたじゃないですか。「こいつ相方が死んで感動してんぞ」って。

マネージャーの「最高の対応」

――おかしいよね。普通に考えてそんなわけないのに。

竹内 そうなんですよ。でも、そんなこともあったから、何もかも嫌になって。電話も放置でボーッとしてたら、気づけば夜中の2時ですよ。まだ電話も鳴り止まないから、とりあえずツイッターに「皆様、お気遣いありがとうございます。でも今日は僕のことは放っておいて、やっくんに手を合わせてあげてください」って、それだけ書いてベッドで横になったんですけど、やっぱり寝れないんですよね。結局4時ぐらいから酒を飲み始めて寝落ちして。結果寝坊して、事務所に1時間遅刻ぐらいで着いたら入り口でマネージャーが待ってて。

「タケさん、いまもういっぱいいっぱいなんで、現状報告から先にしますね。スポーツ新聞全紙とワイドショー全部。全部から取材の依頼が来てます。受けますか？」って言われて。僕もまだ混乱してるし、そういうのに出ても何て言ったらいいかもわからなかったので「そんなの俺が出るわけねえだろ！」って言ったらマネージャーが「タケさんならそう言うと思って、ぜんぶ断っておきました」って。

――すごいな。マネージャーさん。

竹内 そのときは、うちのマネージャー最高だなって思いました。

――取材を受けたとてしゃべれないよね。状況が状況だから。突然の事故で思い入れのある人が亡くなって、そんなの悲しいに決まってるし。昔の思い出を落ち着いて語るほど頭の整理もまだついてないだろうから。

竹内 でも怖かったですよ。そうこうしてるうちに今度は、僕の携帯に面識のない番組のスタッフとか記者とかライターから、直でかかってきたんですよ。

――直接？ それはちょっと反則かなあ。

「芸能界って怖い」

竹内 反則ですよね。「この電話番号、誰から聞きました？」って聴いても「それは言えないです」って。

芸能界って怖いなと思いましたよ。それでも断ってたら、数人ですけど僕の自宅まで来るようになっちゃって。時間を問わずインターホンが鳴るようになって、もう落ち着かないし怖いし。

そのときに助けてくれたのが、うちの近所にある居酒屋さんなんです。そこの大将が、「竹内君、大変だったね」って。「いやー、いま、なんか家にまで取材に来られちゃって……」って言ったら、「ああ、いいよいいよ。お金なんて取らないから、うちに隠れてな」って言って、かまってくれた大将、現役の芸人のお父さんなんですよ。

――そうなの？ 誰のお父さん？

竹内 「鬼越トマホーク」の金ちゃんです。

