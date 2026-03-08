この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

クルマ系YouTuberがスバル新型EV「トレイルシーカー」を本音レビュー！「後席を倒せば車中泊も余裕」な圧倒的実用性とは

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

【クルマ買う系チャンネル「ワンソクTube」】が「【EVのアウトバックだ!】スバル トレイルシーカー内装･外装･車中泊レポート! ソルテラと比較して違いは? 0-100加速は4.5秒! 航続距離は? | SUBARU TRAIL SEEKER」を公開した。スバルの新型バッテリーEVであるトレイルシーカーの試乗および内外装レビューを通じ、先行する兄弟車「ソルテラ」との違いや、本格アウトドア仕様としての進化の度合いを多角的に検証している。



動画の前半では、車両のスペックと走行性能におけるソルテラからの明確な進化に注目する。全長を155mm延長し、バッテリー容量を74.7kWhに拡大した点を挙げ、「大きく重いのに航続可能距離が長い」と効率性を高く評価。さらに、リアモーターの出力がソルテラの約2倍となる167kWに引き上げられ、システム最高出力が380馬力に達したことに対し、「WRX STIなどを超える出力だ」と驚きを口にする。0-100km/h加速4.5秒という俊足ぶりにも言及した。



中盤では、エクステリアとインテリアの質感を細かく描写する。外装については、ゴツゴツとしたフェンダーアーチモールや北米向けモデルのようなフロントマスクを指して「アウトバックのBEV版」と表現。フロントエンブレム内のレーダーに雪対策のヒーターが備わる点や、テールゲートの「SUBARU」ロゴが赤く光る意匠など、寒冷地での実用性と独自のデザイン性を兼ね備えていると指摘した。内装では、14インチの大型ナビやシートベンチレーションといった上級装備の充実ぶりを紹介しつつ、後席の足元がフラットで広い居住空間であることを映像とともに解説している。



後半は、ラゲッジスペースの使い勝手と車中泊の適性を検証する。荷室容量が633Lと大幅に拡大し、トノカバーを床下に格納できる利便性を紹介。後席を倒して出現するフラットな空間に、身長173cmの同氏が実際に寝転がり、「足を伸ばして横になれちゃう。これなら車中泊も快適だ」と実演を交えて語った。さらに、1500W対応の外部給電コンセントやLEDラゲッジランプなどの実用的な装備を詳細に確認している。



同氏は、急速充電性能の向上やバッテリーのプレコンディショニング機能の追加などのシステム面にも触れ、「ようやくこれでEV買ってもまともに使えるんじゃないか」と、日常からレジャーまで対応する完成度の高さを強調した。単なるエコカーにとどまらない、アウトドアでの頼もしい相棒となる一台であることがうかがえる。