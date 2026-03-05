IIJmioにてフォルダブルスマホ「motorola razr 60 ultra」の木を使った限定カラー「PANTONE Mountain Trail」が発売！14万9800円〜
|モトローラがフォルダブルスマホ「motorola razr 60 ultra」の限定カラー「PANTONE Mountain Trail」を日本に投入！
Lenovo Group傘下のMotorola Mobility（以下、Motorola）の日本法人であるモトローラ・モビリティ・ジャパン（以下、モトローラ）は5日、Motorolaが展開するフォルダブルスマートフォン（スマホ）「motorola razr」シリーズの最上位モデル「motorola razr 60 ultra（型番：XT2551-7）」における限定カラー「PANTONE Mountain Trail（マウンテントレイル）」を日本市場にて2026年3月5日（木）に発売すると発表しています。
価格（金額はすべて税込）は219,800円（分割では9,164円／月×24回）で、2026年3月31日（火）までは「機種変更応援キャンペーン」によって169,800円（分割では7,076円／月×24回）となるほか、料金プラン「ギガプラン」の「音声SIM」または「音声eSIM」を他社から乗り換え（MNP）で契約してかつ同時に購入した場合では「スマホ大特価セール」によって149,800円（分割では6,243円／月×24回）となるということです。
なお、内蔵メモリー（RAM）は16GB、内蔵ストレージは512GBで、日本でニーズの高いおサイフケータイ（FeliCa）にも対応しており、オープン市場向けメーカー版（いわゆる「SIMフリーモデル」）として販売されます。また日本ではmotorola razr 60 ultra PANTONE Mountain TrailはIIJのみでの販売となるということです。
