飲み会やデートなど、誰かと出かける約束をする際、事前に目的地がどんな場所かを相手に伝えているだろうか？



【写真】行き先を知らされない「サプライズデート」も、ツラすぎる…

この事前のお知らせについて、ステ。（@qwertyaz111）さんが投稿したポストがX（旧Twitter）で大きな注目を集めた。



「デートや遊びに行く時に、『靴脱ぐ場所行くよー』って事前に教えてくれる人沼すぎる。結婚してください」



1030万以上表示され、10万以上のいいねがついたステ。さんの投稿に、多くの共感と称賛の声が寄せられた。



「足臭」「クソダサ靴下」

「何その気遣い。見習います。有益情報すぎる」



「冬、特に大事！」



「足湯スポットにタイツ履いていったら無理だもんねえ」



「僕の事ですねー。よく飲み会の幹事してるんで身についたスキルですね。間違ってなかったって思えて嬉しいです」



「靴脱ぐ店で飲み会やる時は『座敷です』って事前に伝えるの大事。普通の人は足のにおい対策をいつも以上にやってくれるから、みんな幸せになる。でもたまに無対策の人がいて死ぬ」



「これほんっっとに助かる。夏はサンダル履くから、もし脱ぐようなお座敷であれば事前に靴下を持って行くけど、知らなくて急遽コンビニで靴下買ったことある。冬もロングブーツは履いて行かない。脱ぎ履きが大変そうなデザインは選ばなくて済む。ありがたい」



「大学時代ゼミのコンパで『座敷かー！わかってたらブーツで来なかったよー！』って言ってる女の子がいたので、他人が企画した飲み会であっても気づいたら周知するようにしてる」



「事前に言う派です。少し歩いたりするところへ行く、とかも。服装選び助かると言われますね！」



「イベントの特典会場が土足厳禁で、クソダサ靴下で来ちゃったお客さんが靴下売ってるとこめっちゃ探してた。脱ぐなんて思わないじゃんって」



オシャレと気遣いの葛藤

今回の投稿のきっかけを伺ったところ、「自分はスニーカーが好きで、ハイカットを履くことがあります。飲み会では、お店によっては靴箱に入らなかったり、場所を取ってしまったりと不便に思うこともありましたが、過去に幹事さんが『今度の飲み会はお座敷です』と事前に教えてくれたことを思い出し、投稿しました」と、ステ。さん。



「『自分も靴下で失敗した』『脱ぎにくい靴で後悔した』という声が多く、お洒落と気遣いの間で、自分以外にも同じように困っている方がたくさんいたんだなと改めて感じました。コーデはバッチリ決めているのに、靴下だけ面白い系のものを履いている方が足元の写真付きで投稿されていたのが特に印象的でした」（ステ。さん）



サプライズで苦行…「ヒールで山道」「普段着でディズニー」

また、「靴を脱ぐ場所」以外にも、「階段の有無や混雑具合なども事前に教えてもらえると、その日のコーデを考えやすくて安心です」と、ステ。さん。



コメントの中にも、「それプラスで服装も言ってくれるとありがたいです。あと歩きやすい靴の方がいい場所も言って欲しいですわ」と、ヒールやスカートなど、目的地の状況によっては不向きなコーデがあることを指摘する声も見受けられた。



実際に、「デートにヒールのサンダルで行ったら山道を滝まで登り降りさせられたことがあって、足もげるかと思ったことがある」「サプライズとか思いつきで泣いたことある。思いつきで岩だらけの海岸散策（わし、ヒール履いてんねん）。サプライズディズニー（準備させろ、普段着過ぎた）。予告なしチームラボの水のやつ（スカートだったから水たまりも床鏡も最悪よ。会場で短パン貸してくれたけど）」といった、悲惨な経験談も寄せられた。



（まいどなニュース／Lmaga.jpニュース特約・はやかわ リュウ）