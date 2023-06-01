ニューカッスルvsマンチェスター・U スタメン発表
[3.4 プレミアリーグ第29節](セント ジェームズ パーク)
※29:15開始
<出場メンバー>
[ニューカッスル]
先発
GK 32 アーロン・ラムズデール
DF 2 キーラン・トリッピアー
DF 3 ルイス・ホール
DF 12 マリック・ティアウ
DF 33 ダン・バーン
MF 7 ジョエリントン
MF 8 サンドロ・トナーリ
MF 41 ジェイコブ・ラムジー
FW 10 アンソニー・ゴードン
FW 11 ハービー・バーンズ
FW 20 アンソニー・エランガ
控え
GK 1 ニック・ポープ
DF 4 スベン・ボトマン
DF 37 アレックス・マーフィー
DF 61 レオ・シャハー
MF 23 ジェイコブ・マーフィー
MF 28 ジョー・ウィロック
FW 9 ヨアン・ウィサ
FW 18 ウィリアム・オスラ
FW 62 ショーン・ニーブ
監督
エディ・ハウ
[マンチェスター・ユナイテッド]
先発
GK 31 センネ・ラメンス
DF 3 ヌセア・マズラウィ
DF 5 ハリー・マグワイア
DF 15 レニー・ヨロ
DF 23 ルーク・ショー
MF 8 ブルーノ・フェルナンデス
MF 10 マテウス・クーニャ
MF 18 カゼミーロ
MF 19 ブライアン・ムベウモ
MF 37 コビー・メイヌー
FW 30 ベンヤミン・シェシュコ
控え
GK 1 アルタイ・バユンドゥル
DF 2 ディオゴ・ダロト
DF 12 タイレル・マラシア
DF 26 アイデン・ヘブン
DF 72 グッドウィル・クコンキ
MF 25 マヌエル・ウガルテ
MF 39 タイラー・フレッチャー
FW 11 ジョシュア・ザークツィー
FW 16 アマド・ディアロ
監督
マイケル キャリック
※29:15開始
<出場メンバー>
[ニューカッスル]
先発
GK 32 アーロン・ラムズデール
DF 2 キーラン・トリッピアー
DF 3 ルイス・ホール
DF 12 マリック・ティアウ
DF 33 ダン・バーン
MF 7 ジョエリントン
MF 8 サンドロ・トナーリ
MF 41 ジェイコブ・ラムジー
FW 10 アンソニー・ゴードン
FW 11 ハービー・バーンズ
控え
GK 1 ニック・ポープ
DF 4 スベン・ボトマン
DF 37 アレックス・マーフィー
DF 61 レオ・シャハー
MF 23 ジェイコブ・マーフィー
MF 28 ジョー・ウィロック
FW 9 ヨアン・ウィサ
FW 18 ウィリアム・オスラ
FW 62 ショーン・ニーブ
監督
エディ・ハウ
[マンチェスター・ユナイテッド]
先発
GK 31 センネ・ラメンス
DF 3 ヌセア・マズラウィ
DF 5 ハリー・マグワイア
DF 15 レニー・ヨロ
DF 23 ルーク・ショー
MF 8 ブルーノ・フェルナンデス
MF 10 マテウス・クーニャ
MF 18 カゼミーロ
MF 19 ブライアン・ムベウモ
MF 37 コビー・メイヌー
FW 30 ベンヤミン・シェシュコ
控え
GK 1 アルタイ・バユンドゥル
DF 2 ディオゴ・ダロト
DF 12 タイレル・マラシア
DF 26 アイデン・ヘブン
DF 72 グッドウィル・クコンキ
MF 25 マヌエル・ウガルテ
MF 39 タイラー・フレッチャー
FW 11 ジョシュア・ザークツィー
FW 16 アマド・ディアロ
監督
マイケル キャリック
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります