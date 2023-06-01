[3.4 プレミアリーグ第29節](セント ジェームズ パーク)

※29:15開始

<出場メンバー>

[ニューカッスル]

先発

GK 32 アーロン・ラムズデール

DF 2 キーラン・トリッピアー

DF 3 ルイス・ホール

DF 12 マリック・ティアウ

DF 33 ダン・バーン

MF 7 ジョエリントン

MF 8 サンドロ・トナーリ

MF 41 ジェイコブ・ラムジー

FW 10 アンソニー・ゴードン

FW 11 ハービー・バーンズ

FW 20 アンソニー・エランガ

控え

GK 1 ニック・ポープ

DF 4 スベン・ボトマン

DF 37 アレックス・マーフィー

DF 61 レオ・シャハー

MF 23 ジェイコブ・マーフィー

MF 28 ジョー・ウィロック

FW 9 ヨアン・ウィサ

FW 18 ウィリアム・オスラ

FW 62 ショーン・ニーブ

監督

エディ・ハウ

[マンチェスター・ユナイテッド]

先発

GK 31 センネ・ラメンス

DF 3 ヌセア・マズラウィ

DF 5 ハリー・マグワイア

DF 15 レニー・ヨロ

DF 23 ルーク・ショー

MF 8 ブルーノ・フェルナンデス

MF 10 マテウス・クーニャ

MF 18 カゼミーロ

MF 19 ブライアン・ムベウモ

MF 37 コビー・メイヌー

FW 30 ベンヤミン・シェシュコ

控え

GK 1 アルタイ・バユンドゥル

DF 2 ディオゴ・ダロト

DF 12 タイレル・マラシア

DF 26 アイデン・ヘブン

DF 72 グッドウィル・クコンキ

MF 25 マヌエル・ウガルテ

MF 39 タイラー・フレッチャー

FW 11 ジョシュア・ザークツィー

FW 16 アマド・ディアロ

監督

マイケル キャリック

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります