ボトムは普通でさまになる「テクニックに頼らなくていいトップス」
「簡単にボトムとメリハリがつく」浮かれない２色以上
凝った印象に導くだけでなく、装いに抑揚をもたらしてくれる多色アイテム。上質な風合いならより大人っぽく。着方やテクニックに頼らずとも、この先も１着で十分な存在感を放つアイテムが見つかる、選びの視点をご紹介。
深みのあるツイード風のチェック柄
ネイビー×ブルーチェックCPOシャツアウター／フリークスストア（フリークス ストア渋谷） 寒色ベースの配色だから、チェック柄がほっこりせず都会的に。色が増えても、れとなくきちんと見えるえりつきで使いやすい。
ミニマルな形でコクのある配色
キャメル×ブラウンチェック柄プルオーバー／ババコ ブークレー糸の起毛感が目を引く古典的な模様。そで口の折り返しや、首元のハマグリ刺しゅうがアクセントに。
黒にまぎれてさりげなくカラフル
黒ミックスカラーニット 20,900円／ジャーナル スタンダード レサージュ（ジャーナル スタンダード レサージュ 銀座店） 鮮やかな原色が黒に映え、高揚感のある１着。ヴィヴィッドな色みを散らばることで、黒1色にはない華やかさやのっぺり感の払拭に好作用。
