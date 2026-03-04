串カツ田中、既存店の54％が過去最高年商　アメリカ村店はブランド初の2億円突破　好調を支えたヒット商品

株式会社ユニシアホールディングスが展開する「串カツ田中」が、創業17年目で過去最高年商を大幅に更新した。

【画像】串カツ田中の好調を支えたヒット商品はこちら

2025年度の年間実績は、国内既存店313店舗のうち約54%にあたる170店舗が、過去最高年商を更新。中でも、大阪の「アメリカ村店」では、ブランド史上最高となる年商2億円を達成した。

〈好調の要因は「累計1400万本突破」の大ヒット商品〉

串カツ田中の好調の要因としては、昨年SNSなどで話題を集めた「無限ニンニクホルモン串」の存在は大きいという。同商品は、累計販売本数1,400万本を突破する大ヒットを記録した。この強力な商品が、既存顧客の来店頻度を高め、新規客の来店を促したことで客数の向上にも大きく寄与した。

同商品は、昨年末に販売終了したが、2026年1月より新商品「無限土手みそホルモン串」と「無限柚子ぽん酢ホルモン串」といった「新無限串」を販売開始。現状、シリーズ累計で1,700万本を突破している。

大阪の「アメリカ村店」においては、2025年10月にはオープン以来、過去最高月商となる「2,100万円超」を記録。年間売上は串カツ田中1店舗として初の大台となる「2億819万1,019円」を達成した。

株式会社ユニシアホールディングスは、今回の記録的な既存店の成長背景を受けて、全国でのさらなる出店加速に向けたフランチャイズ加盟説明会を大幅に強化するとしている。