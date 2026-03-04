『今夜はナゾトレ』（フジテレビ系）の公式Xが更新され、Snow Manの阿部亮平とAぇ! groupの小島健の2ショットが公開された。

【画像】Snow Man阿部亮平とAぇ! group小島健の2ショット／チャンピオンベルトを巻き王者の笑顔を見せる阿部亮平

3月3日は「2026最新！冷凍食品＆花粉症シン常識SP！」が放送。阿部と小島はともに「イマドキチーム」としてクイズに挑戦した。

■阿部亮平＆小島健、“Aぇポーズ”で2ショット

公開された写真には、阿部と小島が並び、逆さのピースサインを作る“Aぇポーズ”を決める姿が収められている。

阿部はベージュのチェック柄ジャケットにホワイトシャツを合わせ、首元にはイエローのスカーフをネクタイ風に巻いたコーディネート。ゆったりとしたシルエットのベージュパンツにブラックのシューズを合わせたスタイルを披露している。

一方、小島はボルドーのジャケットにボウタイシャツ、ブラックデニムとホワイトのシューズを合わせたカジュアルな装いを見せている。

眩しい笑顔とスタイル際立つ2ショットに、SNSでは「かわいい」「夢の2ショット」「顔が良すぎる」「空気がやわらかい」「春らしいイエローのスカーフ素敵」「あべちゃん腰が細い」「推し同士」「2人とも脚長っ」「最高すぎる」といった声が寄せられている。

■チャンピオンベルトを巻き王者の笑顔を見せる阿部亮平

