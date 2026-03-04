ラジオ局の発表に反響

ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケートペアで金メダルを獲得したりくりゅうこと、三浦璃来・木原龍一組（木下グループ）の人気は、大会後も冷めやらない。連日メディアに引っ張りだこの中で、実現した“初出演”に歓喜の声が広がっている。

突然の一報にファンも大喜びだ。大阪のラジオ局「FM COCOLO」の公式Xは「3/7(土)23時からFMCOCOLO765「My Life,10 Stories」ラジオ初出演！ りくりゅうペアが登場！」と発表。「ミラノ・コルティナ五輪日本史上初の金メダリスト 三浦璃来 木原龍一ペアをお迎えしてスペシャルな内容でお届けします！！ どうぞお聴き逃しなく」と綴っている。

大会閉幕から1週間超、テレビではなく、ラジオへの初出演にファンが熱視線。X上では「りくりゅうの初ラジオ楽しみすぎる ミラノ・コルティナ金メダリストの声が聞けるなんて幸せ…！」「これはゼッタイ聴かなきゃ！」「おおっ! これはスゴイッ!!!」「そこ出るの？！」との声が寄せられた。



（THE ANSWER編集部）