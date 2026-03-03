スピードワゴン井戸田潤の美人妻、長男＆次男「2人同時抱っこ」姿披露「ママとしての強さ伝わる」「愛情が溢れてる」と反響
【モデルプレス＝2026/03/03】お笑いコンビ・スピードワゴン井戸田潤の妻でモデルの蜂谷晏海が3月3日、自身のInstagramを更新。息子たちとの親子ショットを公開した。
【写真】井戸田潤の33歳美人妻「カッコよすぎる」長男＆次男“2人同時抱っこ”ショット
蜂谷は「2人同時抱っこ」「長時間は無理だけどやればできる 笑」と記し、息子2人との写真を投稿。次男を抱っこ紐で抱き、長男を腕に抱いて立つパワフルな姿を披露した。
2人について「まだまだ兄バーグも甘えたいし、甘えてほしいので全力で受け止める！！！！ チビバーグは本当によく笑うニコニコボーイなので助かります」とコメント。さらに「出産直前から私の免疫がガタ落ちなのがずっと続いてるのか、体の不調が次から次へと 治ったと思ったらまた次」と明かし、「今の願いはなんの不調もない健康になりたい」「がんばれわたしの体！！！！！」とつづっている。
この投稿は「カッコよすぎる」「本当にすごい」「ママとしての強さ伝わる」「愛情が溢れてる」と反響を呼んでいる。
井戸田と蜂谷は、2022年9月に結婚。2024年7月に第1子、2025年12月には第2子が誕生した。（modelpress編集部）
